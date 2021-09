Berlíňané v referendu odsouhlasili vyvlastnění čtvrt milionu bytů

Po sečtení hlasů mají v německé metropoli navrch zastánci vyvlastnění, vyplývá z údajů na webu volební komise. Pro se během nedělních voleb vyslovilo 56,4 procenta voličů.

Lidové hlasování bylo jen poradní, neboť se nehlasovalo o návrhu zákona, který by byl v případě úspěšného referenda přímo schválen. Podle agentury DPA se nicméně bude muset nová politická reprezentace hlavního města, která vzešla z nedělních zemských voleb, výsledkem hlasování zabývat. Pokud by se politici rozhodli vyslyšet přání voličů, dotklo by se vyvlastnění zhruba 240 tisíc bytů, tedy asi 15 procent berlínského fondu nájemních bytů.



Referendum se týkalo velkých realitních společností, které vlastní přes tři tisíce bytů. Prosadila ho iniciativa Deutsche Wohnen & Co. enteignen (vyvlastnit Deutsche Wohnen & Spol.), která pro něj v petici sehnala více než dvojnásobek z potřebných 175 tisíc podpisů.



Deutsche Wohnen je jeden z největších poskytovatelů nájemního bydlení, v Berlíně pronajímá přes 100 tisíc bytů. Aktivisté chtějí vyvlastněním zastavit prudký pokles dostupnosti bydlení v německém hlavním městě. Nemovitosti zde v posledních letech zdražovaly jedním z nejrychlejších temp na světě, přičemž ceny nájmů se během deseti let zdvojnásobily.



Iniciativa navrhovala, aby byly byty vyvlastněné za náhradu. Odhadovala, že by náklady na odškodnění činily necelých 14 miliard eur (355,5 miliardy korun), zatímco vedení Berlína hovořilo o 29 až 39 miliardách eur (736,5 až 990 miliard). Z politických stran referendum otevřeně podporovala pouze postkomunistická Levice (Die Linke).



Kvůli rostoucí nedostupnosti bydlení vstoupilo koncem loňského února v Berlíně v platnost zmrazení nájmů na pět let, zákon však letos v dubnu shodil německý ústavní soud. V září uzavřela německá metropole dohodu s Deutsche Wohnen a další velkou realitní firmou Vonovia. Berlín má od nich nakoupit 15 tisíc bytů za 2,46 miliardy eur (62,4 miliardy Kč).