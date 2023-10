Po čínském developerovi Country Garden zbylo v Austrálii rozestavěné městečko

Australský projekt Wilton Greens čínské firmy je jedním z mnoha zahraničních záměrů, které se developerovi zřejmě nepodaří dokončit. Kvůli obrovským finančním problémům této skupiny se podnik nyní snaží řadu projektů v cizině prodat. Momentálně je tam rozestavěno asi 50 domů. Informovala o tom agentura Reuters.

Čínský developer tak hází klacky pod nohy australským politikům, kteří se v posledních letech snaží rychle řešit až kritický nedostatek nemovitostí k bydlení v největším australském městě Sydney. Cena jednoho rodinného domu včetně pozemku v komunitě Wilton Greens vychází na zhruba 900 tisíc australských dolarů, což je v přepočtu zhruba 13 milionů korun.

Kromě výstavby nových rodinných domů ale společnost Country Garden zanedbala i další stavební práce. Stále zde chybí třeba kanalizace a podle australských politiků se to nezmění minimálně do konce roku 2026. To ale pro případné obyvatele malého městečka znamená celou řadu problémů. Odpadní voda totiž bude muset být odváděna do společné nádrže všech domů a nákladní auta ji budou muset každodenně odčerpávat a následně převážet jinam.

Chybí školy i zdravotnické zařízení

Absence slibované školy v městečku znamená, že případní školáci budou muset jezdit jinam. Jsou tu ale i další problémy s infrastrukturou. Nejbližší ambulance, nemocnice nebo železniční stanice na příměstské trati je vzdálená asi 20 kilometrů jízdy autem. Nejbližší střední veřejná škola je 15 kilometrů daleko.

„V brožuře slibují přepychovou krajinu. Všude jsou stromy, květiny. Bude ale trvat roky, možná desítky let, než se něco takového stane skutečností,“ uvedl pro Reuters Sebastin Pfautsch, který vyučuje na jedné z univerzit v australském Sydney.

Čínský developer před nedávnem znovu zopakoval, že své všechny zahraniční dluhy kvůli problémům s likviditou pravděpodobně nedokáže splatit. Ten, kdo ale od něj koupí asi 2 400 volných pozemků ve vznikajícím městečku WIlton Greens pravděpodobně ale převezme projekt, který nemá zaručený termín výstavby potřebné infrastruktury.

Dva kupci rodinných domů v městečku Wilton Greens agentuře Reuters řekli, že tam v budoucnu neplánují bydlet a šlo z jejich strany hlavně o investici. Zároveň dodali, že jsou se svým nákupem spokojení, protože hodnota koupeného pozemku během posledních let vzrostla. To je podle nich znamení toho, že developerská skupina Country Garden nemusí na australském projektu nutně prodělat.

Podobný průběh má třeba i výstavba malajského projektu Forest City v hodnotě 100 miliard dolarů. Developer Country Garden spolu třeba s dalším velkou skupinou Evergrande doplatil mimo jiné na rostoucí úrokové sazby centrálních bank po celém světě. Ty totiž snížily poptávku po vlastním bydlení a s jejich růstem se zvedla i výše úroků za nakumulované dluhy.