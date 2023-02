Austrálie nechce Karla III. na bankovce. Neokomunismus v praxi, míní odpůrci

Krok australské vlády, která vyslyšela volání centrální banky, jde ale proti zdejší tradici. Samozřejmě v zemi okamžitě vyvolal ostrou diskusi. Informaci přinesl deník The Guardian.

„Na tom, aby král Karel III. na bankovce nebyl, pilně pracoval premiér Anthony Albanese,“ jízlivě podotkl předseda australské opozice Peter Dutton. Pro rozhlasovou stanici 2GB v Sydney pak dodal, že by se premiér pod toto rozhodnutí mohl klidně podepsat. „Myslím, že tento krok je další útok na naše systémy, společnost a instituce,“ dodal Dutton.

Nesouhlas s rozhodnutím vyjádřila také australská monarchistická liga. Ta obvinila premiéra Albanese, který je dlouhodobým zastáncem Austrálie coby republiky, z podkopávání australské demokracie. „Je to prakticky neokomunismus v praxi,“ uvedl předseda ligy Philip Benwell.

Senátorka za stranu australských Zelených a aboridžinka Lidia Thorpeová však označila tento krok za velké vítězství obyčejných lidí, příslušníků prvních národů, kteří bojují za dekolonizaci země.

Australský ministr financí Jim Chalmers ve čtvrtek novinářům řekl, že změna byla správným rozhodnutím. „Je to dobrá příležitost, jak dosáhnout rovnováhy mezi portrétem panovnice, již máme na mincích, a designem prvních národů na pětidolarovce,“ řekl.

Předseda australského republikánského hnutí Craig Foster uvedl, že Australané by měli více podporovat národní symboly. „Myslet si, že nevolený král by měl být na naší měně místo našich vůdců a významných Australanů, není v dnešní době již ospravedlnitelné,“ řekl.

Podle říjnového průzkumu veřejného mínění, který provedl deník Sydney Morning Herald, lidé takovou změnu upřednostňovali. 43 procent tázaných bylo pro Austrálce, 34 procent pro krále Karla.

V zemi se po smrti Alžběty II. znovu rozhořela dalekosáhlá debata o tom, zda by se Austrálie měla stát republikou. Zatímco místní republikánské hnutí dočasně pozastavilo po královnině smrti svou kampaň, předseda Zelených Adam Bandt využil k prosazení této myšlenky dokonce i své kondolenční poselství.

Zatím poslední referendum na toto téma se v Austrálii konalo v roce 1999. V něm nakonec většina hlasovala proti tomu, aby se Austrálie stala republikou. Země však o tématu bude rozhodovat v dalším, které se uskuteční ještě do konce tohoto roku.

Návrh a uvedení nové bankovky do oběhu bude trvat ještě několik let. Do té doby se bude nadále tisknout ta stávající pětidolarová bankovka s královnou. Tu bude, stejně jako v Británii, možné používat i po vydání té nové, uzavírá The Guardian.