Ne tolik šťastná Austrálie. I na protinožce dopadla chmurná ekonomická realita

Zdá se, že o čtyři roky později dopadly následky celosvětové ekonomické krize i na protinožce. Austrálie nyní úpěnlivě bojuje s vysokými životními náklady, rozkolísaným trhem práce i rostoucí sociální nerovnosti. Pro zemi, která se v tomto ohledu dlouho považovala za „klikaře“, je nová nepoznaná realita obzvlášť palčivá, píše list list The New York Times.

Austrálie přitom patří mezi nejbohatší a nejstabilnější země světa. Miliony obyvatel se však nyní potýkají s těžkostmi, které země nezaznamenala po mnoho desetiletí. Říkají, že mají problémy s náklady na jídlo, s placením bydlení a zdravotní péče i s úhradou účtů za služby. A mnoho mladých Australanů řeší potíže, které jejich předkové nikdy nemuseli zažít.

Žádný důvod k optimismu

Osmadvacetiletá Australanka Robyn Northamová snila o tom, že se stane kadeřnicí. Rostoucí nájemné a přemrštěné náklady na péči o její dvě děti jí však znemožnily vyučit se. Ještě před dvěma generacemi přitom její babička vychovávala rodinu ve vlastním domě jako samoživitelka a zároveň pracovala na částečný úvazek jako zdravotní sestra. „Pokud jste průměrný Australan, je to dnes prakticky nemožné,“ říká mladá žena, která žije v Cairns. Se svým partnerem platí za nájem bytu 600 australských dolarů, tedy asi 9 200 Kč týdně.

Australané nyní platí více téměř za všechno, nejen za nájem. Pandemie způsobila nárůst inflace, která nyní dosahuje přibližně čtyř procent. Nájemné v některých čtvrtích Melbourne meziročně vzrostlo téměř o polovinu, dostupnost bydlení je nejnižší za posledních nejméně sedmnáct let. Pod tlakem jsou také majitelé domů. Australské hypotéky jsou zpravidla fixovány vždy na několik let, a protože se centrální banka snažila zkrotit ceny zvyšováním úrokových sazeb, ty se v posledních letech ztrojnásobily na 6,7 procenta.

Sydney jako město bez vnoučat

V málokterém oboru se současná australská krize projevuje tak silně jako na trhu s bydlením. Průzkum think-tanku Per Capita z loňského roku ukázal, že méně než jeden ze čtyř Australanů, kteří nevlastní bydlení, očekává, že si ho kdy bude moci pořídit. „Pokud máte opravdu stabilní systém pronájmů, problém to není,“ říká ekonomka Hutleyová, která kritizuje australské zákony. Ty podle ní jdou až příliš na ruku majitelům nemovitostí.

Současný nedostatek nájemních bytů také způsobil, že nájemné v některých čtvrtích prudce vzrostlo. To vytlačuje mladé lidi stále dále z měst. Jedna z nedávných zpráv varovala, že Sydney hrozí, že se z něj kvůli odchodu mladých rodin stane „město bez vnoučat“.

Pětadvacetiletá Australanka Talitha Vermeulenová se už čtyři měsíce snaží přestěhovat se svým partnerem právě do tohoto města. Říká ale, že často jsou volné nemovitosti pronajaty ještě předtím, než se vůbec mohou uskutečnit prohlídky. „Je to prostě frustrující, ani jsem neměla šanci si byt prohlédnout,“ říká.

Legenda o šťastné zemi

Ačkoli Australané často o své domovině často hrdě hovoří jako o „šťastné“ zemi, i zde je bohatství rozděleno mezi její obyvatele stále nerovnoměrněji. Austrálie se tak přidává k dalším zemím, které se potýkají s rostoucí nerovností a stupňujícím se generačním napětím. Podle australského indexu Unity Wellbeing se ekonomická situace promítla do nejnižší úrovně životní spokojenosti od počátku záznamů před 22 lety. Podle výzkumné pracovnice Kate Lycettové k tomu přispívají především vysoké životní náklady, znepokojující globální politika a rostoucí nerovnost. „Je to obrovské množství lidí, kteří se snaží vyjít s penězi,“ řekla.

S problémy se potýkají i někteří z těch, kteří domy vlastní. Šedesátiletá Australanka Tracey Shepherdová bydlí kousek od pláže v Queenslandu. Bývalá státní úřednice má zdravotní problémy, kvůli nimž je pro ni obtížné najít stálou práci. Zatímco čeká na rozhodnutí o invalidním důchodu, přežívá ze svých úspor. Vzhledem k vysokým cenám potravin a zvyšujícím se poplatkům za údržbu bytu se jí život zdá nejistý. „Když jsem byla mladší, říkalo se, že jsme šťastná země. Teď už to tak není,“ uzavírá žena podle The New York Times.