Pacifik jako hradba proti Číně. Desetiletí striktní Austrálie rozdá tisíce víz

Austrálie od letošního července spustí loterii, která umožní každoroční příjezd tří tisíc zahraničních pracovníků do země. Ve spolupráci s tichomořskými ostrovními státy připravuje nový zákon, inspirovaný praxí „zelených karet“ používané ve Spojených státech. Každý, kdo bude v loterii vylosován, bude moci získat australské občanství.

Náhodného výběru se ovšem budou moci účastnit pouze žadatelé z oblasti Oceánie, tedy z Východního Timoru, Fidži, Kiribati, Nauru, Palau, Papuy Nové Guineje, Samoy, Šalamounových ostrovů, Tongy, Tuvalu, Vanuatu, Federativních států Mikronésie a Republiky Marshallovy ostrovy. Nový program nazvaný Pacific Engagement Visa bude v základu během prvních čtyř let stát 175 milionů australských dolarů (2,6 miliardy korun), od roku 2026 poté 80 milionů ročně (1,2 miliardy korun).

„Pro Austrálii je to revoluční vízový program“

„Je to zcela poprvé, kdy vyčleníme trvalou imigrační kvótu pro konkrétní region – a to je revoluční,“ řekl ohledně připravované vízové loterie ministr pro mezinárodní rozvoj a Tichomoří Pat Conroy. „Důvodem, proč to děláme, je touha budovat mezilidské vazby s Tichomořím a jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je budování naší tichomořské diaspory.“

Je to výrazný odklon od dlouhodobé restriktivní vízové politiky, kterou australské vlády bez ohledu na aktuální vládní strany zastávaly desítky let. Nový program bude na jedné straně velmi vstřícný a benevolentní: Všichni úspěšní uchazeči například budou mít okamžitý přístup k australskému zdravotnímu systému a sociálnímu zabezpečení včetně finančních dávek. Do země také legálně budou moci přestěhovat své rodiny.

„Uvědomujeme si, že tato kohorta migrantů bude z nižšího socioekonomického prostředí než naši typičtí stálí migranti, takže je opravdu důležité, aby měli odpovídající sociální podporu. Při budování svého života v Austrálii jim stát poskytne maximální podporu,“ uvedl Conroy.

Ideální profil: mladí, pracovití a s angličtinou

Základním a nejdůležitějším předpokladem celého programu ovšem je, aby před udělením víza a příchodem do země měli žadatelé zajištěnou práci. Před příjezdem také budou muset splnit testy, které prověří jejich zdravotní stav, charakter a základní znalosti angličtiny. Žadatelé musí být také ve věku od 18 do 45 let.

Důležitý je i aspekt náhodného výběru uchazečů. Ten má být co nejspravedlivější metodou a zároveň má zabránit systematickému odlivu kvalifikovaných pracovních sil z Tichomoří. Inspirací pro jeho nastavení byly Spojené státy i imigrační programy sousedního Nového Zélandu.

V současné době přichází do Austrálie pouze 0,7 procenta z tichomořských států, v absolutních číslech to je zhruba tisícovka. Nový vízový program, bude-li zcela naplněn, tedy počet přijímaných osob ztrojnásobí. Zároveň ale nesníží kvóty v ostatních australských imigračních programech.

S Tichomořím proti rozpínavé Číně

Australská vláda si od tohoto kroku slibuje, že tím v zemi postupně vzniknou „komunity se silnými vazbami na oblast Oceánie“, čímž se posílí vzájemná spolupráce Austrálie a tichomořských států. Načasování navíc není náhodné a přichází v době zvýšených tenzí ohledně vlivu Číny v regionu.

Premiér Anthony Albanese, zvolený v loňských volbách za labouristickou stranu, poslední rok vyvíjí společně s ministryní zahraničí Penny Wongovou značné diplomatické úsilí ohledně zlepšení vztahů v regionu a zmírnění napětí, které v důsledku přísné imigrační politiky panovalo za předchozích liberálních vlád. Nový vízový systém byl navržen i jako jeden ze způsobů, jak přinejmenším v Tichomoří posílit vazby Austrálie s každou jednotlivou zemí.

Loterijní vízový program bude oddělen od programu mobility pracovních sil v Tichomoří, který je důležitým zdrojem zemědělských pracovníků a který byl na základě změn v rozpočtu z října loňského roku rozšířen z 29 tisíc na 35 tisíc míst.

Znepokojení ohledně Tichomoří zesílilo během loňské volební kampaně, když Čína uzavřela bezpečnostní dohodu se Šalamounovými ostrovy. Labouristé se v předvolební kampani zavázali zvýšit finanční podporu této oblasti na rekordní úroveň. Rovněž nový vízový program byl součástí volebního programu labouristů, stejně jako zřízení regionální vysílací stanice a Australsko-pacifické školy zaměřené na armádní výcvik a obranu na pacifických ostrovech.