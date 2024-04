„Sloupkový muž“ se v Sydney postavil vrahovi, Austrálie mu nabízí občanství

Čtyřicetiletý Joel Cauchi v obchodním domě ubodal šest lidí a dvanáct zranil, než ho zastřelila policie. Pachatel podle vyšetřovatelů cílil na ženy, které tvoří většinu mrtvých i zraněných. Mezi oběťmi jsou studentka, matka kojence, který je ve vážném stavu v nemocnici nebo módní návrhářka.

Případ podle stanice BBC ochromil Austrálii a uvrhl ji do hlubokého zármutku. Když se ve dnech po útoku dostal na světlo příběh o Guerotovi, kterému za měsíc vyprší australské vízum, lidé začali volat po tom, aby „sloupkovému muži“, jak se mu začalo přezdívat, vláda mu ho za jeho hrdinství prodloužila.

FrançoisLabrouillère @flabrouillere Attaque au couteau de Sidney: un Français installé en Australie, Silas Despreaux, travaillant dans la construction, est l’homme qui s’est opposé au meurtrier dans un escalator en brandissant une borne de sécurité !

https://t.co/E2w97P0ofE oblíbit odpovědět

Premiér Anthony Albanese nyní prohlásil, že se osobně postará o to, aby Guerot s obnovením víza neměl problém. „Říkám Damianovi toto: můžete zůstat tak dlouho, jak budete chtít,“ řekl v úterý.

„Je to někdo, koho bychom s radostí uvítali jako australského občana, i když by to samozřejmě byla velká ztráta pro Francii. Děkujeme mu za jeho mimořádnou statečnost. Zabránil útočníkovi dostat se do dalšího patra a potenciálně spáchat další masakr,“ dodal premiér.

Francouz pachatele zahnal

Na záběrech ze sobotního útoku je vidět, jak Guerot v bílém tričku čelí Cauchimu na eskalátoru a s plastovým sloupkem v rukou se ho snaží odradit od postupu nahoru. Guerot, jenž v Austrálii pracuje jako stavební dělník, své chování popsal jako zcela automatické.

„Spolu se svým kamarádem Silasem Despreauxem, také Francouzem, jsme viděli útočníka přicházet a říkali jsme si, že se musíme pokusit ho zastavit,“ popsal australské stanici Channel 7.

Guarotovi se Cauchiho skutečně podařilo odradit – pachatel se otočil a utíkal pryč, zatímco ho dvojice Francouzů pronásledovala.

GOSSIP ROOM @GossipRoomOff 🚨 Voilà deux hommes qui ont exporté une bonne image de la France. Deux Français sont intervenus héroïquement, samedi, pour faire face à l'assaillant qui a mortellement poignardé six personnes dans un centre commercial de #Sydney.



Silas Despreaux et Damien Guerot ont fait preuve… https://t.co/5Cun0YVpUG https://t.co/xWZTxl04HV oblíbit odpovědět

Hrdost nad jejich činem vyslovil také francouzský prezident Emmanuel Macron. „Jsem velmi hrdý a vděčný Francouzům, kteří se chovali jako skuteční hrdinové,“ uvedl ve zprávě na síti X. S oběma muži se setká francouzský velvyslanec v Austrálii Pierre-André Imbert.

Osm zraněných lidí zůstává po sobotním útoku hospitalizováno, někteří v kritickém stavu. Čtyři další byli z nemocnice propuštěni.

Cauchi měl v minulosti psychické potíže, uvedla policie. Nic podle ní nenasvědčovalo tomu, že by jeho útok byl motivovaný nějakou ideologií. Předpoklady policie potvrdil také útočníkův otec Andrew Cauchi, který uvedl, že jeho syn dlouhodobě trpěl duševními problémy a frustrací z žen.

Útočníka zastřelila policistka, která se zrovna nacházela poblíž, a po zprávách o útoku ho začala sledovat. Zbraň použila ve chvíli, kdy se k ní muž otočil a zvedl proti ní nůž.