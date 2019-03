Bulharsko chce do osmi let postavit novou atomovou elektrárnu na Dunaji

Ministerstvo doufá, že se mu podaří najít investora v příštím roce. Zájem o projekt už vyjádřily ruská státní firma Rosatom, čínská státní společnost CNNC, francouzská Framatome, která je divizí EDF, a také státní firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).



Zájemci se mají rovněž vyjádřit, zda by chtěli menšinový podíl v projektu a zda mají také zájem o nákup elektřiny z elektrárny po jejím dokončení.

Bulharsko zrušilo projekt elektrárny Belene v roce 2012, protože se mu nepodařilo najít investory a protože čelilo tlaku z Washingtonu a Bruselu, aby omezilo energetickou závislost na Rusku. To mělo podle dohody jadernou elektrárnu postavit. Po zrušení projektu musela Sofia zaplatit Rosatomu více než 620 milionů eur. Získala však i součásti pro dva reaktory. Loni v červnu bulharský parlament rozhodl o obnovení projektu.

Bulharsko si plánuje ponechat v elektrárně blokační podíl. Nechce však už poskytnout žádné další finanční prostředky z veřejných zdrojů, rozšiřovat státní záruky na případné půjčky ani uzavírat dohodu o nákupu elektřiny z elektrárny za zvýhodněnou cenu.

Ideální cena? Devět miliard eur

Ministryně energetiky Temenužka Petkovová loni uvedla, že Sofia upřednostní investora, který by postavil elektrárnu do osmi let za zhruba devět miliard eur.

Projekt byl poprvé zahájen v roce 1981 a jeho kritici tvrdí, že výhody nejsou tak velké, aby ospravedlnily výši investice. Projekt je navíc už desítky let zdrojem korupčních praktik.

Bulharsko má nyní dva jaderné reaktory o výkonu 1 000 MW v elektrárně Kozloduj na Dunaji, které byly postaveny ještě v době bývalého Sovětského svazu. Elektrárna se na celkových dodávkách elektřiny v této balkánské zemi podílí zhruba 30 procenty.