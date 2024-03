Amazon otevřel svůj první evropský sklad s humanitární pomocí

V německém Amazonu mají napilno. Dobrovolnice z řad zaměstnanců ochotně kompletují desetitisíce zubních kartáčků, past a mýdel do hygienických souprav, které pečlivě ukládají do krabic s humanitární pomocí. Ty v okamžiku, kdy je potřeba, firma pošle jako pomoc do postižených oblastí.