PŘEHLEDNĚ: Benzin a nafta zlevňují. Pro další pokles cen je prostor

11:40 , aktualizováno 11:40

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden mírně zlevnily. Průměrná cena benzinu klesla od minulé středy o šest haléřů na 32,32 koruny za litr. Rovněž o šest haléřů zlevnila nafta, a to na 32,03 koruny za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny paliv sleduje. Od začátku roku přitom ceny pohonných hmot v Česku rostly. Podle analytiků by pohonné hmoty mohly ještě zlevňovat.