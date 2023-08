Rapper vydělává Adidasu i po konci spolupráce. Zájem o Yeezy snížil ztrátu

Prodej sportovních bot Yeezy, které firma vytvořila ve spolupráci s rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West, byl totožný jako ve stejném období loni, než společnost partnerství s kontroverzním hudebníkem proslulým antisemitskými výroky loni v listopadu ukončila. Adidas se pak zavázal věnovat část výtěžku z prodeje těchto žádaných bot charitativním organizacím, které se angažují proti diskriminaci, nenávisti, rasismu či antisemitismu.

„Je to mnohem lepší než ničit a odepisovat inventář. Umožňuje nám to poskytovat značné dary organizacím, jako je Anti-Defamation League, Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change a Nadace Roberta Krafta pro boj proti antisemitismu,“ řekl generální ředitel firmy Björn Gulden.

Adidas už těmto organizacím předal deset milionů eur a očekává se, že poskytne dalších 100 milionů eur, přičemž další dary se budou odvíjet od budoucího prodeje, uvedl finanční ředitel Harm Ohlmeyer. Od středy podnik nabídl na trhu druhou sérii výrobků Yeezy.

Prodej Yeezy se pozitivně projevil i na provozním zisku společnosti. Ten se sice od dubna do června snížil na 176 milionů z 392 milionů eur, byl ale vyšší, než firma dříve odhadovala.

Adidas nadále pracuje na úplném ukončení svého podnikání v Rusku, řekl dnes Gulden. Když Rusko loni v únoru napadlo Ukrajinu, firma se v říjnu rozhodla své podnikání v zemi trvale zastavit, uzavřela tam všechny své obchody a pozastavila tam rovněž internetový prodej. Ve čtvrtek generální ředitel uvedl, že podnik má v Rusku stále ještě přibližně 100 poboček, které jsou zavřené a pro které hledá nové nájemníky.