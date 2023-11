Obrněnce budou stát miliardy navíc. Pochybnosti jsou i kolem podniku VOP CZ

„Od počátku uvádíme, že dojednaná cena se bude průběžně upravovat v závislosti na vývoji ceny práce, kurzu koruny a cen dalších vstupů, zejména cen surovin, a polotovarů nezbytných pro výrobu a obecně subdodávek z různých zemí. Zmiňovaná částka 70 667 458 736,04 Kč zahrnuje tedy rezervu na výše uvedené. Jde o maximální částku schválenou v řídící dokumentaci, tedy nikoli o částku, která musí být vyčerpána. Ostatně pokud bychom na takovýto projekt nevytvářeli rezervu, nechovali bychom se jako dobří hospodáři. Na dohodnuté ceně ve smlouvě se každopádně nic nemění,“ uvedla mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.

Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka k tomu pro server Novinky.cz doplnil, že částka je aktuální odhadovanou cenou zvýšenou o rezervu zahrnující odhad vývoje zmíněných indexů. „Z logiky věci plyne, že ani tato částka není definitivní, protože se bude průběžně měnit v závislosti na vývoji ekonomických ukazatelů,“ dodal Koudelka.

Premiér Petr Fiala (ODS) původně předpokládal opak – ještě v létě hovořil o tom, že Česko dosáhne slevy díky společnému postupu se Slovenskem.

Nahodilá cena za kus

Obří zakázku má dostat na starosti koordinovat státní podnik VOP CZ. Měl by být systémovým integrátorem jejich výroby. Jenže o jeho schopnostech projekt ukočírovat panují obavy. Podnik v letech 2018 až 2021 neplnil své finanční plány a vykázal ztrátu v celkové výši 391,8 mil. Kč. Je s podivem, že k této ztrátě přispívá i ona menšina zakázek, které firma plní pro českou armádu. VOP CZ například pro armádu opravoval jeřábovou techniku za 11,4 mil. Kč, a přitom na zakázce realizoval ztrátu ve výši 4,6 milionu Kč, tedy 49 procent její hodnoty. Na bídné hospodaření VOP CZ upozornil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

A k navýšení ceny u švédských BVP CV90 došlo i s přičiněním státního VOP CZ. V principu mělo dojít k navýšení ceny proto, že VOP měl kalkulovanou cenu za 1ks servisního vozidla. V mezičase však ředitel ředitel Marek Špok snížil jednotkovou cenu a tím se celá zakázka překlopila do ztráty. Ztrátu následně předložil dozorčí radě podniku a požadovali její odsouhlaseni. To rada odmítla a požádala o přepracování bodu tak, že bude schvalovat jen celou zakázku a ta musí být zisková. Ztráta na vyprošťovacích vozidlech se tak má schovat do celkového zisku zakázky.

Ministerstvo obrany však toho dementuje. „Konfigurace finálního dílenského vozidla stále není jasná, bude se vyvíjet, proto nemůže existovat ani definitivní kalkulace ceny. Pro ministerstvo obrany je a bylo partnerem pro jednání o smluvních záležitostech včetně ceny, BAE Systems Hägglunds. Vztah mezi BAE Systems Hägglunds a VOP CZ s. p., mimo jiné dodavatele dílenských vozidel, je jejich záležitostí,“ uvedla Cigánková.

Zajedno je s ní i státní podnik. „Veškerá realizace této zakázky skrze státní podnik VOP CZ bude podle primárního účelu vojenského opravárenského podniku směřována především pro maximální splnění potřeb Armády ČR. VOP CZ s. p. je tu pro potřeby Armády ČR a jejím maximální zájmu také jedná,“ napsala iDNES.cz mluvčí podniku Kateřina Urban Samková.

Odbory měly problém se šéfem podniku

Situace není dobrá ani v odborové centrále VOP CZ. Předseda odborů Sýkora a místopředsedkyně Plevková a Sklenáková složili funkce. Měl na ně být totiž vyvíjen nátlak. Konkrétně šlo o to uzavření dohody o snížení osobního ohodnocení zaměstnanců podniku. To však státní podnik odmítá.

„Hledali jsme úspory a řešení v podnikových procesech a jedním z navrhovaných opatření byl návrh personálního oddělení, jak zvýšit výkon zaměstnanců a hmotnou zainteresovanost, který se týkal vyčlenění části osobního ohodnocení v návaznosti na výsledek podniku. Tato skutečnost byla projednána interně s odbory a po společné dohodě zamítnuta,“ vysvětlila Kateřina Urban Samková.

Podle ní byla rezignace odborářů cíleně zneužita se snahou vyvolat destabilizaci podniku. „Celá situace byla od počátku vedena v maximální spolupráci s Ministerstvem obrany a panem Michalem Petrovkou, předsedou Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády,“ dodala tisková mluvčí VOP CZ.

„S ředitelem Špokem jsme na všem dohodli a mimo jiné i na dlouhodobé spolupráci včetně pravidelných návštěv podniku. Jsem rád, že došlo k dohodě, a věřím, že nyní všichni budeme maximálně spolupracovat,“ potvrdil pan Petrovka.

„S odbory jsme jednali vždy v souladu, s respektem a konstruktivní diskusí a budeme v tom pokračovat i nadále. S odborovou organizací jsme v plné shodě i díky tomu, že celou situaci zaštítil na společných jednáních pan Michal Petrovka, předseda Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády,“ dodal ředitel Špok.