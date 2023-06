Každé zboží si najde svého kupce, říká šéf výprodejního obchodu

Předpokládám, že v době, kdy se mnozí snaží šetřit, má obchod se jménem Levno o zakázky postaráno, nebo ne?

Ano. Obchod je koncipován pro lidi, kteří nejsou tolik finančně zabezpečeni. Ať už jde o matky samoživitelky, či důchodce. O tento typ zákazníků se nikdo nestará a my jsme schopni nabídnout jim zboží, o které nebyl jinde zájem.

To, co by někdo jiný byl býval vyhodil, dokážeme zákazníkům nabídnout tak, aby z toho byli schopni profitovat. Nabízíme možnost neplýtvat penězi.

Jak nakupujete zboží?

Naše firma má v logu „Vítejte ve světě, kde se neplýtvá“, nechceme se tedy zapojovat do systému jisté přeprodukce. Vadí nám, že zboží z větších podniků, řetězců a jakýchkoliv obchodních firem často končí jako odpad nebo ve spalovnách.

Primárně to není ekologické a sekundárně jde ve většině případů o zboží s nějakou hodnotou. Místo toho, abychom si nechávali dovážet nově vyrobené produkty z Číny, je pro nás zajímavější koncept, kdy zboží někomu zbude a my ho za velmi zajímavých podmínek vykoupíme. Vykupujeme zboží v obrovských kvantitách z celého českého trhu.

Michal Štádler Retailový profesionál s více než 20 lety zkušeností. Po studiu na ČVUT začal kariéru v Tesco Stores, kde působil na seniorních pozicích (včetně board level pozic) v nákupu a marketingu. Řídil marketing v ČR a SR a operační pozice v rámci CEE regionu a UK. Mezi největší úspěchy patří zavedení programu Clubcard na ČR a SR trh, uvedení prvního online prodejce itesco.cz, zavedení datového řízení dunnhumby na evropské trhy. Od roku 2012 se věnuje vlastním projektům, vlastní obchody LEVNO, které založil s dlouholetým kolegou a kamarádem Martinem Fořtem a IRMS Promotions, které spoluvlastní s Liborem Hynkem, dlouholetým profesionálem z oblasti her a stíracích losů (ex Fortuna).

Nakupujete v Česku i v zahraničí. Na jaké země se primárně zaměřujete?

Šedesát až sedmdesát procent zboží pochází mimo Českou republiku. Náš záběr se pohybuje po celé Evropě, primárně ale po Evropské unii.

V minulosti jsme nakupovali hodně zboží z Británie, ale to už není kvůli brexitu tak jednoduché. Největší obchodní partnery máme v Německu, Polsku, Holandsku, Francii, Španělsku a do určité míry v Itálii.

Dokážeme zlikvidovat téměř každou jejich problematickou nadzásobu. Jde o nehomogenní typy výkupů pohybující se v rozmezí 10 tisíc, ale i milion korun.

Nestává se, že nakoupíte poškozené zboží?

Myslím si, že lidé, od kterých vykupujeme, nás mají rádi, protože nám nevadí, v jakém stavu je jejich zboží.

Naše firma má obrovské třídící linky, díky kterým nám projde pod rukami každý produkt. Zboží, které vykupujeme, může být cokoliv, ale nezabýváme se čerstvými potravinami.

Jsme tak schopni vykoupit paletu, na které jsou věci od praček po trenky. Zboží zkompletujeme, upravíme, připravíme případné náhradní balení…

Nejsme bazar nebo sekáč, může se stát, že zboží nebude mít originální obal či bude s kosmetickou vadou, ale na konci dne odchází nové a připravené pro prodej ve větších řetězcích v naší firmě D1M.

Zmínil jste, že v případě, kdy je zboží poškozené, dáváte ho nějakým způsobem dohromady, třídíte a opravujete. Máte k těmto účelům nějaké outsourcy?

Ne. Naše unikátnost tkví v tom, že jsme vertikálně kompletně integrovaní sami do sebe. To znamená, že si zboží ve většině případů sami vyzvedáváme, najímáme dopravu, máme vlastní sklady, ale i zaměstnance na to, aby nám všechno zboží třídili, opravovali, čistili a tak dále.

V závěru si jen najímáme přepravní firmu, která doveze zásilku zákazníkům. Snažíme se dělat vše co nejvíce ekonomicky výhodné.

Co děláte se zbožím, které neprodáte ani vy?

Je zajímavé, že tento případ u nás nenastává. Každé zboží jakékoliv ceny si najde svého kupce. Současný obrat e-shopu je mezi 40-50 miliony korun ročně. Jde tedy o 120 až 150 objednávek denně.

To, co se na e-shopu neprodá, nabízíme do obchodních řetězců či velkoobchodním partnerům, kteří jsou svou kapacitou 2x tak velcí. A když už máme nadzásobu, máme pár partnerů mimo EU. Tím, že zboží kompletujeme a staráme se o něj, je firemní součástí i recyklační část. Zboží, které by bylo natolik poškozené, že by nešlo ani prodat, rozebereme na jednotlivé části, která si pak každá najde svého zákazníka.

Kolik zaměstnáváte lidí, kteří vám zboží třídí?

Na centrálním skladě nám pracuje okolo 20 zaměstnanců, kteří mají na starosti třídění zboží. Dalších 30 pracuje na provozu a přibižně 5-10 lidí zaměstnáváme v administrativě – ať už v řízení obchodu, nebo jednotlivých linek.

Tyto linky jsou specificky definované a každá z nich umí pracovat s různým typem zboží. Vtip našeho businessu spočívá v tom, že nevíme, co druhý den odkoupíme, takže nevíme ani to, co budeme prodávat. Náš zákazník nás má rád hlavně proto, že u nás najde pokaždé něco nového.

Věrné zákazníky, kteří nás navštěvují na denní bázi, baví tzv. kufr element – nikdy neví, co u nás najdou. V reakci na to umíme linky přeskládávat.

Jak celou operaci financujete?

Jsme malá česká firma – dva majitelé a jedna nákupčí, která nám pod rukama vyrostla do pozice výkonného ředitele. S kolegou Martinem Fořtem spolupracujeme necelých 8 let. Já se starám o značku, marketing a finance, Martin zas o nákup a prodej.

Všechno zboží nakupujeme a platíme velmi dopředu, a náš business tedy potřebuje hodně peněz. Sami jsme se vypracovali z 0 na 250 milionů korun tržeb, ale dostat to dál bude chtít silnějšího parťáka. Do budoucna plánujeme oslovit investorské skupiny, které nám pomůžou s dalšími kroky.

Jak je financována vaše dosavadní obchodní situace?

Jde o takzvaný all-in systém. Peníze máme uložené v zásobách a proti tomu dlužíme kompletně vším svým majetkem a nemovitostmi. Financuje nás tedy banka, se kterou máme dobré vztahy.

Jaké máte plány do budoucna?

V horizontu 5 let bychom chtěli náš řetězec rozšířit na 100 obchodů. E-shop děláme teprve 3 roky, a má tak před sebou ještě obrovský růst. Jsme v této oblasti ještě nováčci, učíme se za běhu a jsme si vědomi, že děláme po cestě spousty chyb.

Plánujeme rozjet zejména marketingovou strategii, které jsme dodnes nevěnovali moc pozornosti. Reklamu v televizi či rádiu nevnímáme jako správnou investici. Naší logikou je neplýtvání. Déle trvá, než si nás najde daná skupina zákazníků a naučí se s námi pracovat, ale když se tak stane, jsou s námi i našimi cenami maximálně spokojení.