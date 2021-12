Kofola a Mattoni kupují podíl slovenské společnosti pro výrobu PET lahví

Transakce se uskuteční po schválení dotčenými úřady. Hodnotu transakce společnosti neuvedly.

V souvislosti se vstupem nových akcionářů plánuje General Plastic investice do dalšího rozvoje. V příštích třech letech by mělo jít řádově o miliony eur do výstavby nových technologií souvisejících s trendem udržitelného hospodaření s plastovými obaly.

„Jsem velice rád, že podpisem smluv byla završena jednání o vstupu dvou významných středoevropských výrobců nápojů do naší společnosti. Ti se zároveň stanou spoluinvestory dalšího rozvoje podniku v době rostoucího zájmu o používání recyklovaných materiálů,“ uvedl generální ředitel General Plastic František Doležal.

Krok k udržitelnosti

Generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale uvedl, že podnik se už řadu let snaží dosáhnout plné cirkulace obalových materiálů. „Jsem proto rád, že na Slovensku se nyní účastníme zavádění zálohového systému na PET lahve a plechovky. Investice do společnosti General Plastic pomůže zajistit skutečnou recyklaci PET lahví vysbíraných zálohovým systémem a lokálně tak uzavře materiálový tok,“ uvedl Pasquale.

Generální ředitel Skupiny Kofola Jannis Samaras řekl, že PET lahve, které se na Slovensku vysbírají, se tam také zrecyklují, a Slovensko tak bude v této oblasti z velké části soběstačné.

„Zavedením zálohového systému na PET lahve a plechovky dělá Slovensko velký krok k udržitelnosti v oblasti hospodaření s těmito obaly. Zařadí se mezi vybrané země Evropy, které tento systém již mají. My se na jeho zavedení aktivně podílíme a podporujeme ho. Majetkový vstup do podniku General Plastic na tyto aktivity přirozeně navazuje,“ uvedl Samaras.

GP Alliance vyrábí PET vločky a PET preformy, přičemž při výrobě využívá použité PET láhve, které recykluje. Zároveň vyrábí HDPE uzávěry na PET láhve a smršťovací LDPE fólie.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. Zaměstnává téměř dva tisíce lidí. Do skupiny patří i síť Freshbarů a Salaterií UGO, český výrobce směsí z léčivých rostlin Leros, slovinská společnost Radenska nebo chorvatský výrobce minerálních vod Studenac.

Mattoni 1873 je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Své produkty vyváží do téměř 20 zemí a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Má na 3200 zaměstnanců.