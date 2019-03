„Zdravějším“ verzím sladkých nápojů se daří, prodávají se čím dál víc

Většina zákazníků si toho asi nevšimne, ale pro vyhraněné pijáky coly je to velká změna. Z řetězce restaurací McDonald’s zmizela Coca-Cola Light a místo toho se na „čepu“ objevila limonáda Vinea od konkurenční Kofoly.



„Naši zákazníci nepřicházejí o možnost objednat si v McDonald’s bezkalorický colový nápoj. Přestože jsme se rozhodli nabídku Coca-Coly Light ukončit, stále je v nabídce všech českých restaurací Coca-Cola Zero. Místo Coca-Coly Light jsme do nabídky zařadili nápoj Vinea,“ uvádí Marketing Supervizor mcdonaldu Ladislav Doležal. A dodal, že k tomu došlo od 11. března, a to i na Slovensku.

Za rozhodnutím McDonald’s, který má jen v Česku sto restaurací, stojí podle Doležala snaha reagovat na současné trendy, a těmi jsou preference zdravějších variant nápojů a rostoucí popularita tuzemských produktů.

Americký výrobce kol, celosvětově spojený s McDonald’s, proto musel uvolnit místo značce Vinea. A dříve přitom balené vody Bonaqua od Coca-Coly nahradily vody Rajec od Kofoly. Před třemi lety také McDonald’s nasadil do prodeje malinovku českého výrobce Kitl.

Přímého konkurenta americké Coly, hnědou limonádu Kofola ze stejné stáje jako je limonáda Vinea, McDonald’s podle Doležala „v tuto chvíli“ zařadit neplánuje. Sama Kofola nechce rozebírat žádné další kroky v tomto směru, ani dosažený průnik do restaurací s hamburgery.

„Akce Kulový blesk“ v McDonald’s není jediná, která Coca-Colu v uplynulých letech postihla. Na druhou stranu sama Coca-Cola zdůrazňuje, že její „vlajkovou lodí“ v bezkalorických variantách je limonáda Zero.

„Zájem spotřebitelů o ni stále roste, za poslední dva roky se její prodej zvýšil o 62 procent,“ uvádí za Coca-Colu Kateřina Eliášová s tím, že sází na její další růst a třeba právě spuštěná reklamní kampaň k nadcházejícímu mistrovství světa IIHF v ledním hokeji na Slovensku je celá postavená na zeru.

A co bude dál s lightkou? „Coca-Cola Light má svůj okruh příznivců a na trhu ji ponecháváme, pouze průběžně upravujeme strategii,“ uvádí bez dalších podrobností Eliášová.

Faktem je, že bezkalorická Cola Light se prodává ve výrazně omezených velikostech. V plastu to jsou jen půllitrovky a lahve 1,75 litru, zatímco zero i klasická cola mají pět forem balení, nepočítaje v to multipacky. U light verze také úplně chybí plechovky, což je velmi oblíbené a rychle rostoucí balení.

Nápojové rošády v kinech

Kolik nápojů se může v řetězcích rychlého občerstvení protočit, nikdo neuvádí, ale nejde o malá množství, a hlavně jsou tato místa pro výrobce limonád dobrou výkladní skříní jejich značek. Limonády ve fastfoodech či občerstveních kin se prodávají hlavně ve formě takzvaných post mixů. Výrobce dodá sirup a stroj z něj umíchá limonádu.

Další sítě rychlého občerstvení, například Burger King a KFC provozované společností Amrest, obsadila hlavně konkurenční Pepsi Cola. „V České republice provozuje Burger King 23 restaurací, z toho šest prodává Coca-Colu a 17 Pepsi,“ uvádí manažer konkurenčního řetězce Daniel Ryška.

To, že mají některé restaurace Coca-Colu, je podle něj dané historicky, kdy si franšízant může vybrat v rámci nápojů některého z certifikovaných dodavatelů. I do Burger Kingu dorazil trend lokálnosti a letos uvažují o nabídce lokální limonády.

Kromě hamburgerových sítí tečou hnědé limonády proudem i v občerstvení velkých kin. Tady se Pepsi podařilo vytlačit před dvěma lety Coca-Colu z patnácti kin Cinema City. Stejně tak je Pepsi i v nabídce kin Premiere Cinemas. Naopak třináct multikin konkurenčního Cinestaru točí Coca-Colu.

„V roce 2012 jsme dělali výběrové řízení a Pepsi Cola nabídla lepší podmínky,“ popisuje šéf tří kin Premiere David Horáček s tím, že zhruba před rokem se k nim opět snažila Coca-Cola dostat. Podle jeho zkušeností si občerstvení, což je většinou nápoj a popcorn, dá před kinem třetina zákazníků, což v jejich případě dělá zhruba dvě stě tisíc diváků za loňský rok. Tři čtvrtiny lidí si vyberou právě točený nápoj.

Bezkalorické verze na vzestupu

Zatímco v kinech návštěvníci holdují hlavně cukru, podle Horáčka je 90 procent prodaných col klasika, v průměru jdou rychleji nahoru prodeje nekalorických variant. „Prodeje segmentu lehkých col rostly meziročně výrazně rychleji než colové nápoje s cukrem, a to o 17 procent, zatímco tržby za varianty s cukrem o šest procent,“ uvádí čísla za obchody Maria Hükelová ze společnosti Nielsen. Podíl lehkých col loni podle jejich dat tvořil 16 procent z celkového obratu za coly.

Trend vyššího růstu bezkalorických colových nápojů potvrzuje i Ondřej Postránský, ředitel pro strategický marketing Karlovarských minerálních vod, které mají Pepsi Colu od letoška pod sebou. Pepsi podle něj loni prodala o deset procent col více než o rok předtím.

„V segmentu nízko- a nekalorických nápojů jsme lídrem trhu a své aktivity neustále rozšiřujeme. Zero varianty nápojů Coca-Cola, Fanta a Sprite nám dnes tvoří již téměř 16 procent prodejů našich sycených nápojů,“ uvádí i Kateřina Eliášová za Coca-Colu s tím, že verze Zero nabízí také u ledových čajů Fuzetea.

Obě společnosti mnohem více podporují nekalorické varianty v reklamě, v obchodech, aby zde měly více místa, a bez cukru nabízejí i další značky ze svého portfolia.

V mnoha státech zaváděné daně z cukru a negativní vnímání pití prázdných kalorií totiž vede výrobce k závazkům na snížení cukru. Recept původních nápojů přitom nikdo měnit nechce, takže hlavní cestou zůstává přidávání nových nápojů bez cukru. Pepsi Cola loni sjednotila bezkalorické varianty Max a Light do jedné verze Bez kalorií. V průběhu roku ale byla nucena po reakcích spotřebitelů doplnit zpět do jejího názvu slovíčko „max“. Pepsi Cola také od loňska uvádí nové příchutě jen u limonád bez cukru.

Coca-Cola jde hlavně cestou rozšiřování počtu produktů, už nechce být jen prodejcem černé limonády. „Naší strategií je být ‚total beverage‘ společností, nabízející nápoje pro jakýkoliv životní styl a jakoukoliv denní a noční příležitost,“ uvádí za společnost Eliášová. Loni rozšířili nabídku o nápoje rostlinného původu AdeZ nebo o prémiové džusy Cappy+, které obsahují třeba i šťávu z řepy.