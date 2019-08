Semafor pro limonády. Nové značení má jasně ukazovat výživové hodnoty

Na plechovkách Coca-Coly už běžně svítí barevné semafory mající zákazníky na první pohled jasně informovat o tom, nakolik je to vhodná potravina z hlediska cukru, soli či tuků. Postupně by je měla následovat i konkurenční Pepsi, naopak na čokoládách, tyčinkách či zmrzlinách se proti původním záměrům jen tak neobjeví.

Chaos ve značení

Plány nadnárodních gigantů, převážně hlavních výrobců sladkostí a limonád, byly před pár lety velkolepé. Nedlouho po bohulibém záměru ale nastaly rozbroje. Zatímco ve Velké Británii tento systém už nějaký rok na dobrovolné bázi funguje a barvy se uvádějí na stogramové srovnatelné hodnoty, nově začali výrobci prosazovat systém založený na porci. To by byla změna proti dnes obvyklému nutričnímu značení na sto gramů a zákazník by si musel dávat velký pozor, jak je daná porce velká.

A to i přes to, že by byly porce stanoveny jednotně, návrhy z řad odborníků na univerzitách už před rokem existovaly. V některých případech ale byly menší než dnes, kdy si je výrobce určuje sám, a nejhorší by to bylo u jednoporcových sladkostí, jako jsou zmrzliny či tyčinky. Protože ukousnout z nanuku Magnum třeba čtyři pětiny je pracné.

Dříve než se tyto rozpory vyjasnily, ale společnosti činnost sdružení koncem loňského roku pozastavily. Oficiální zdůvodnění, které má na stránkách uvedena například Pepsi Cola, znělo, že výrobci postrádali podporu nového nutričního systému ze strany Evropské unie, a hlavně legislativně zakotvené porce.

Dnes si tak každá společnost jede po své ose. Nejvíce je zatím vidět iniciativa nápojářských gigantů, které jsou také nejčastěji kritizovány jako producenti prázdných kalorií. Minimálně pokud jde o jejich klíčovou hnědou limonádu.

Nejdále je u nás Coca-Cola. „Zavedli jsme testování barevného značení nutričních hodnot na etiketách v řadě zemí Evropy a inspirovali jsme se modelem semaforů, který dobrovolně podporujeme ve Velké Británii a Irsku,“ potvrzuje Petr Jonák ze společnosti Coca-Cola.

V tuzemských obchodech či automatech jsou už dnes běžně k mání plechovky Coca-Coly, kde svítí tři zelená světýlka a jedno červené. Nic jiného než cukr totiž cola z nutričního hlediska neobsahuje. Zákazník si přečte, že 330mililitrová plechovka obsahuje 41 procent doporučené denní dávky cukru. Ćíslo je vztaženo k porci, za kterou je bráno oněch 330 mililitrů. Otázkou je, jak to bude na půllitrových lahvích, kde se jako porce brala půlka tohoto množství.

Podobně Pepsi Cola koncem loňského roku oznámila, že chce systém barevného nutričního značení otestovat „v mnoha evropských zemích“, a to na sto mililitrů u nápojů či sto gramů u jídla. Pod Pepsi spadají kromě limonád třeba brambůrky Lays.

„Štítky s barevným označením se již nyní na balení našich výrobků postupně objevují nebo budou v blízké době na našich produktech v řadě evropských zemích uvedeny,“ uvádí Ondřej Postránský, ředitel pro strategický marketing Karlovarských minerálních vod, pod které Pepsi v Česku spadá. Bližší informace o konkrétních zemích podle něj v této chvíli nemají.

Vyčkávací taktika

U Pepsi ale zřejmě budou vypadat semafory, respektive jejich popisky a hodnoty, trochu jinak než u jejich největší konkurence. Zatímco Coca-Cola podporuje značení na porci, Pepsi naopak to tradiční na sto mililitrů či gramů. To znamená hodnoty přepočítané na sto mililitrů, jako je dnes obvyklé na zadní straně obalů. Pokud jde o barvy, bude semafor stejný, s jednou červenou barvou za cukr. Ale zatímco na třetinkové plechovce Coca-Coly svítí u cukru 41 procent, u Pepsi, pokud to bude na sto mililitrů, půjde zhruba o deset procent.

Pokud jde o ostatní společnosti, většina zvolila vyčkávací taktiku. O Marsu, výrobci stejnojmenných a dalších tyčinek, který opustil sdružení ještě před jeho oficiálním přerušením činnosti, či o výrobci Mondeléz zatím není slyšet. Další výrobce sladkostí, společnost Nestlé, se nedávno přiklonila ke konkurenčnímu systému Nutri-Score, který používá hlavně Francie.

„Nadále podporujeme ideu přijetí jednotného schématu značení pro celou Evropskou unii. Nejblíže má k tomu systém značení Nutri-Score, k jehož podpoře se Nestlé nedávno přihlásilo a postupně ho začne zavádět na některých západoevropských trzích,“ uvádí za výrobce sladkostí její mluvčí Robert Kičina.

Nutri-Score je využíván v Evropě hlavně ve Francii, kde ho podporuje i vláda, i když je nadále dobrovolný. Postupně se ale přidávají i další země jako Belgie či Španělsko, a firmy jako Danone, řetězce Albert či Intermarché, Auchan a další.

Nutri-Score používá také barvy pro odlišení od zelené po sytě oranžovou a s nimi spojená písmena od A do E. Áčko značí nejlepší nutriční hodnoty a éčko „horší“. Na rozdíl od původně prosazovaného nutričního značení ale uvádí na přední straně obal jen jeden souhrnný údaj.

Tvrdá ruka legislativy

Ne všechny velké firmy navíc Nutri-Score oslovil. „O Nutri-Score systému máme za to, že je oproti našemu již zavedenému modelu barevných světel ve Velké Británii méně transparentní. Námi použitý model totiž poskytuje informace o celkové energetické hodnotě a klíčových hodnotách cukru, tuku nebo soli daného produktu,“ uvádí například Pepsi Cola. A podobně se vyjádřila i Coca-Cola.

Zároveň většina společností, výrobců sladkostí, limonád či slaných pochutin, které se snaží vyvíjet vlastní iniciativu, aby je nedostihla tvrdší ruka legislativy, připouští, že je otevřena dalším možnostem. Záležet tak bude na tom, kam se přikloní Evropská unie.