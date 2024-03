Za změny klimatu mohou spotřebitelé, řekl šéf ropného gigantu. Sklidil kritiku

Woodsova slova vzbudila mezi laickou i odbornou veřejností okamžitě poprask mimo jiné proto, že ExxonMobil se řadí mezi největší emitenty skleníkových plynů na světě. Ropné firmě se zároveň loni podařilo rekordně zvýšit zisk na 59 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,3 bilionu korun. Informoval o tom britský deník The Guardian.

„Klimatické cíle jsou spojené s tajemstvím, o kterém nikdo nemluví. Máme možnosti, jak vyrábět s nižšími emisemi, ale lidé si za to nejsou ochotni připlatit,“ řekl Woods. Dodal, že svět není na nejlepší cestě, aby se mu povedlo snížit globální emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050.

Vědci přitom upozorňují, že redukce emisí je klíčem k tomu, aby se zabránilo katastrofickým následkům globálního oteplování. Podle odborníků jsou Woodsova slova hlavně snahou o vyhnutí se odpovědnosti, neboť jeho firma společně s jinými stále prosazuje agresivní plány na rozšiřování využitelnosti fosilních paliv po celém světě.

„Woods je šéfem největší veřejně obchodované ropné společnosti. Má vliv a činí důležitá rozhodnutí. Nemůže vinit veřejnost z toho, že se nepodařilo vyřešit klimatické změny. Je jako drogový boss, který za problémy s drogami obviňuje všechny, jen ne sebe,“ uvedl pro britský deník klimatický ekonom Gernot Wagner.

Ropný gigant o rizicích věděl

Interní dokumenty i analýzy podle odborníků ukázaly, že společnost ExxonMobil věděla o nebezpečí v podobě globálního oteplování již v 70. letech minulého století. Firma ale i tak pracovala na rozšiřování pochybností o možné klimatické krizi a brzdila přijímání opatření, která by vedla k omezení využívání fosilních paliv v praxi. „Ve skutečnosti se jen snaží ospravedlnit své tehdejší počínání,“ říká Robert Brulle, který se specializuje na politiku životního prostředí.

Šéf gigantu Woods během interview dodal, že jeho společnost uznala potřebu dekarbonizace, a i proto firma investuje do nových technologií. Na vývoj bezuhlíkových technologií však podle něj svět čekal příliš dlouho. Nařčení z prohlubování klimatické krize však odmítá.

Někteří vědci to ale vidí jinak. „Celá desetiletí nám v ExxonMobil říkali, že vědecké poznatky jsou příliš nejisté na to, aby přijali nějaké opatření. Tvrdili nám, že je to předčasné a že máme počkat, jak se věci skutečně vyvinou,“ říká Naomi Oreskesová, historička z Harvardské univerzita. Dodává, že Woods se nezmínil ani o lobbingu proti zavedení vysokých daní na znečišťující společnosti, ke kterému jeho firma v minulých letech opakovaně přistupovala.

Drtivá většina investic ropného giganta navíc podle některých klimatických vědců stále směřuje do oblasti fosilních paliv. „Utrácejí miliardy ve snaze ovlivnit veřejné mínění,“ dodává Brulle.

Data ukazují, že výdaje firmy na nové těžební projekty ropy a zemního plynu loni stouply o 37 procent na 22,7 miliardy dolarů, tedy asi 513 miliard Kč. Ropné společnosti loni dosahovaly rekordních zisků díky vysokým cenám a rostoucí poptávce. Za růstem cen energií loni byly podle The Guardianu částečně dopady války na Ukrajině i výpadek dodávek energetických surovin z Ruska.