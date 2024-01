Z koz se stávají noční ptáci. Globální oteplování je nutí riskovat boj s vlky

Tým výzkumníků z univerzity v Sassari na Sardinii a z univerzity ve Ferraře v severní Itálii sledoval vždy v období od května do října po dobu 14 let aktivitu 47 kozorožců alpských, což je druh horské kozy. Při sledování jejich pohybu používali údaje z GPS obojků, které kozy nosily, a zjistili, že tento druh, který je normálně aktivní ve dne, přesunul své aktivity do nočních hodin.

Změnu chování lze přičíst pocitu zvýšeného „tepelného stresu“, uvedla pro CNN Francesca Brivio, jedna ze spoluautorek studie. Zatímco kozy dodržují obvykle denní režim, vyšší teploty během dne znamenají, že musí vynaložit více energie na hledání potravy. „To platí i pro lidi,“ řekla Brivio.

„Když je velké horko, přestaneme pracovat nebo jdeme dovnitř domů, abychom se vyhnuli slunci,“ vysvětlila. Podpořila to i další studií, která probíhala v Jihoafrické republice..

Tím, že si potravu shánějí v noci, si mohou uchovat více energie, to však může přinést i nová rizika. Výzkum, který probíhal v italském národním parku Gran Paradiso a švýcarském národním parku, vědce překvapil jedním ze svých zjištění. Očekávali, že v oblastech, kde jsou aktivní vlci, kteří jsou nočními predátory, budou tyto druhy v noci méně aktivní. To se však nepotvrdilo.

„Domníváme se, že pro kozorožce je důležitější vyhnout se tepelnému stresu než riziku predace,“ řekla Brivio.

Kozorožec horský Kozorožec horský či alpský (Capra ibex) je velký zástupce turovitých. Vyskytuje se v jižní Evropě, méně pak v západní a jižní Asii a severní Africe, kde obývá pouze horské svahy na hranici lesa nebo nad ní až do nadmořské výšky 6 700 m.

Nejenže pohyb ve tmě těmto denním zvířatům ztěžuje odhalení predátorů jejich omezeným zrakem, ale kozorožci žijí na skalnatých svazích, kde je pohyb a hledání potravy v noci rizikovější. Studie naznačuje, že toto nové chování může v konečném důsledku vést ke snížení míry reprodukce a přežití.

„Zvyky se mohou změnit,“ řekla Brivio, „ale v současné době se zdá, že tato zjištění představují pro kozorožce riziko do budoucna.“

Jejich výzkum není první, který zjišťuje, jak zvířata přizpůsobují své chování rostoucím globálním teplotám. „S rostoucím globálním oteplováním se tyto posuny od denní k noční aktivitě budou zvyšovat,“ tvrdí.

Vzhledem k tomu, že globální oteplování a lidská činnost tlačí některé živočichy k noční aktivitě, autoři studie zdůraznili naléhavost změny současných postupů řízení a ochrany přírody.

Sčítání kozorožců v chráněných oblastech se provádí pouze za soumraku a za svítání. Tato zvýšená noční aktivita podle Brivio znamená, že je třeba vyvinout nové metodiky, aby strážci parků měli k dispozici přesné hodnocení populace zvířat. Cenné by podle ní mohlo být také zabránit turistům navštěvovat oblasti, které kozorožci kriticky potřebují k získávání potravy.