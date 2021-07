Česká Draslovka vyrazila na nákupy do Afriky. Koupí závod na výrobu kyanidu

Firma plánuje další investici 50 milionů dolarů (asi jednu miliardu korun) do modernizace závodu, jeho rozšíření a zajištění toho, aby splňoval naše nejlepší světové ekologické standardy. „To nám umožní rozšířit naši nabídku o výrobky, které se v současné době do Jihoafrické republiky dovážejí z jiných zemí,“ uvedl Brůžek.



„Tato akvizice umožní společnosti Draslovka nejen lépe sloužit jihoafrickému těžebnímu a souvisejícímu průmyslu, ale v dlouhodobějším horizontu i posílit jihoafrický export a zajistit lepší přístup k předním zemědělským materiálům společnosti Draslovka,“ uvedl generální ředitel společnosti Draslovka Pavel Brůžek.

Bohaté zkušenosti a tradice

Draslovka Holding a.s. je soukromá holdingová společnost se sídlem v České republice, která se zabývá výrobou speciálních chemických látek a vlastními výrobními technologiemi. Jejími vlastníky jsou čtyři české rodiny. Draslovka má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku a chemií HCN a specializuje se na výrobu plně syntetického a vysoce čištěného kapalného HCN, který prochází dalším zpracováním pro použití v různých navazujících produktech od těžebního průmyslu až po zemědělství. Společnost Draslovka usiluje o to, aby se stala předním světovým hráčem ve výrobě kyanidů pro použití v syntéze, těžbě a průmyslových a zemědělských aplikacích.

Skupina ročně vyrobí a prodá přes 30 000 tun látek na bázi kyanidů a zhruba 44 000 tun dalších chemikálií. Produkty kyanidové chemie zajišťují zhruba tři čtvrtiny ročního obratu Draslovky. V posledních letech se obrat firmy pohyboval kolem 80 milionů dolarů (zhruba 1,8 mld Kč). Samotná mateřská společnost Draslovka Holding za poslední čtvrtletí roku 2018 spolu s celým rokem 2019 utržila 42,7 milionu Kč.

Společnost Draslovka působí v Jihoafrické republice již téměř deset let prostřednictvím své jednotky Draslovka Services South Africa, která dříve působila pod značkou Agri-Soil, sídlí ve Stellenboschi a operuje ve všech jihoafrických provinciích.

Kyanidy jsou látky složené z uhlíku a dusíku (CN), které se v přírodě hojně vyskytují. Tyto látky na bázi CN mají široké využití v hornictví, zemědělství, automobilovém průmyslu, při galvanickém pokovování a povrchové úpravě, jako farmaceutické meziprodukty, které se používají při výrobě mnoha výrobků denní potřeby.