DAKO-CZ obhájilo ocenění Czech Business Superbrands, v Indii zakládá dceřinou společnost

Jediný český výrobce brzd pro kolejová vozidla, společnost DAKO-CZ, kontinuálně roste. A to jak na českém trhu, tak v zahraničí. Za uplynulé čtyři roky zdvojnásobil tržby a v roce 2022 poprvé v historii v tomto ukazateli prolomil dvoumiliardovou hranici. Firma, která je stoprocentně vlastněna průmyslově-technologickým holdingem Czechoslovak Group českého průmyslníka Michala Strnada, v minulých letech založila v Ostravě montážní společnost DAKO-CZ MACHINERY, v severočeském Mostě působí společnost DAKO-CZ SERVICE a ovládlo též společnost TRANSELCO-CZ. Spolu s mateřskou společností DAKO-CZ tak vznikla v rámci holdingu Czechoslovak Group divize CSG Rail.

Indický trh je jedním z největších odběratelů

Zahraniční expanzi táhnou aktivity v Indii, kde DAKO-CZ v minulém roce založilo dva společné podniky s předními domácími výrobci: s klíčovým hráčem na tamním trhu, společností Medha Servo Drives, byl založen podnik MEDHA DAKO-CZ Pvt. Ltd. se sídlem v Hyderabadu. Tato firma se soustředí na dodávky ucelených a moderních brzdových systémů pro nově připravované vozy EMU, metra a lokomotiv pro indickou železnici. Se společností Jupiter Wagons, dvojkou na trhu výroby nákladních vozů, byla založena společnost JWL DAKO-CZ India Ltd., která sídlí v Kalkatě.

O DAKO-CZ Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s 207letou tradicí. Firma s ročními tržbami okolo 92 milionů Euro, na kterých se ze 74 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada.

„Ve fázi vrcholících příprav je založení dceřiného podniku DAKO-CZ India, který naše indické aktivity zastřeší. Na indickém trhu již několik let generujeme významné procento našeho obratu a potenciál tamního trhu je obrovský. Také proto se naše obchodní manažerka účastnila podnikatelské mise Svazu průmyslu a dopravy ČR, která doprovázela cestu ministra zahraničí Jana Lipavského do Indie,“ říká Lukáš Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ.

„Přestože je naše společnost v železniční branži dobře známá a etablovaná, ocenění jako je Czech Business Superbrands si velmi vážíme. Značka DAKO s tímto prestižním oceněním opět posiluje,“ doplňuje Lukáš Andrýsek. Připomíná tím skutečnost, že DAKO-CZ je firma působící v B2B segmentu, s jejími produkty se tedy koncoví zákazníci nesetkávají napřímo. Obhájit v této oblasti ocenění jako je Czech Business Superbrands je tedy daleko složitější a pro firmu hodnotnější.

Komponenty pro metro v Londýně i tramvaje v Bratislavě

DAKO-CZ není aktivní jen na indickém trhu. Společnost exportuje více než 70 procent své produkce. Mezi nejprestižnější projekty bezesporu patří dodávky brzdových komponent do souprav metra společnosti Siemens Mobility určených pro linku Piccadilly londýnského metra. Kromě Siemensu spolupracuje DAKO-CZ dlouhodobě například se společnostmi Talgo, Stadler Rail, Tatravagónka Poprad či Modertrans Poznaň. V České republice spolupracuje například se Škoda Group.

Montáží hala DAKO-CZ

Právě pro Škoda Group dodá v letošním roce hydraulické brzdové jednotky včetně řízení pro 30 tramvajových souprav 29T3, které budou nasazeny v Bratislavě. Zajímavou zakázku získala firma DAKO-CZ v Brazílii, kam dodá hydraulické brzdové jednotky pro autonomně řízené vzduchem poháněné soupravy Aeromovel, které budou obsluhovat cestující na letišti v São Paulu. Mezi střednědobé cíle společnosti DAKO-CZ patří snaha proniknout na severoamerický trh.

Škola se sedmdesátiletou tradicí

Aby byla firma dlouhodobě úspěšná, masivně investuje do rozvoje, a to v částkách, které převyšují sto milionů korun. V minulém roce například DAKO-CZ představilo na veletrhu InnoTrans revoluční elektromechanickou kotoučovou brzdovou jednotku, která je součástí koncepce DAKO Brake By Wire. Jejím principem je, že k zastavení vlaků není potřebný stlačený vzduch ani olejové hospodářství.

V oblasti vývoje těží společnost ze silné konstruktérské školy, kterou v Třemošnici již před sedmdesáti lety založil Josef Daněk, autor více než 40 patentů, který je označován za otce brzdy DAKO. Na posílení svého know-how spolupracuje firma s řadou vysokých škol nejen v České republice, ale i na Slovensku. Značka DAKO, i díky ocenění jako je Czech Business Superbrands, či Firma roku Pardubického kraje, které získala za rok 2021, v posledních letech trvale roste a posiluje.