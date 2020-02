Poštovní škatulata. Stovky poboček se přesunou, i do obchodních center

Přesun se bude týkat 400 ze 1700 poboček, které chce pošta nadále sama provozovat. Dalších 1500 poboček do roku 2025 přejde na partnerské provozovatele. V současnosti je zhruba 640 partnerských pošt.



Letos otevřou také pobočky nové generace, mají mít nové architektonické řešení, specializované přepážky například na balíky, otevřenější prostor a samoobslužné prvky. Zaměstnanci budou mít také nové stejnokroje podle jejich specializace.

„Velmi se nám osvědčily také takzvané Balíkovny. Máme v plánu je rozšířit tak, aby výdej balíků byl expresní službou nejen na poštách, ale i mimo pobočky ve smluvních provozovnách. Jejich umístění bude tam, kde je velká koncentrace zákazníků České pošty,“ uvedl Štěpán s tím, že pošta v současnosti hledá partnera pro jejich provozování.

Od letošního druhého čtvrtletí pošta počítá se zavedením služby výdeje balíků na kód pro balíkové doručovatele. Doručitelnost u služby Balík Do ruky byla loni 80 procent, do konce letošního roku by se měla zvýšit na 90 procent. Pošta také testuje spolupráci v doručování se start-upovými partnery.

Státní podnik Česká pošta je od roku 2018 ve ztrátě. K zisku se má vrátit v roce 2022. Kvůli tomu přijal transformační plán, který ho mimo jiné rozdělil na tři divize: Státní poštovní služby, Logistické služby a Finanční služby a prodej.

