Česká pošta ukázala známky pro pomalejší doručování. Stojí 19 korun

Autorem grafického návrhu známky s kolem Favorit je Petr Ptáček. „Firma Favorit byla založena v roce 1951, v dobách své největší slávy produkovala 200 000 kol ročně a vlastnit kolo z rokycanské továrny bylo snem mnoha kluků. Na různých typech tohoto kola soutěžili například bratři Pospíšilové či zlatý olympionik z Tokia Jiří Daler,“ uvedl mluvčí pošty Ivo Vysoudil. Známek se vytisklo přes 6,2 milionů kusů.



Na druhé „béčkové“ známce je vyobrazen jízdní posel v červené uniformě na koni. Poštovní uniformy patřily od poloviny 18. století k hlavním symbolům pošťáků, pěstovaly hrdost a pocit sounáležitosti i jisté stavovské výlučnosti, vysvětlil podnik. Podobu známky navrhl Karel Zeman, známkový sešitek po deseti známkách byl vydaný v nákladu 200 000 ks.

Dvourychlostní režim doručování obyčejných dopisů a pohlednic do 50 gramů je hlavní změnou, s níž od února přichází Česká pošta. Namísto do druhého dne bude za dosavadní cenu 19 korun doručovat tyto zásilky do dvou dnů od podání. Kdo bude chtít rychlejší doručení, zaplatí za prioritní režim 26 korun. Stejný režim se zavede i pro doporučené dopisy.

Pro rychlejší doručování se bude používat písmenková známka A, pro pomalejší režim nově zavedená známka B. Kdo chce posílat rychle a ušetřit, může si nakoupit áčkové známky do zásoby.

Česká pošta ceny zvýšila už v lednu, kdy dobírka do pěti tisíc korun (poukázkou typu C) zdražila ze 45 na 48 korun, platba složenkou typu A z 36 na 39 korun, cenné psaní z 49 na 52 korun a doporučené psaní z 44 na 47 korun.

Česká pošta se předloni dostala do miliardové ztráty. Výsledek za loňský rok zřejmě vylepší prodej kláštera svatého Gabriela na pražském Smíchově za 350 milionů korun. Vedení se chce do roku 2021 vrátit k zisku. Zároveň během šesti let sníží počet pracovních míst o sedm tisíc ze současných 30 tisíc a lidi nahradí moderními technologiemi.