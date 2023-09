Alza vyřídí reklamaci zboží od Mall a CZC. Je to na hraně etiky, míní expertka

Zavedení možnosti reklamace místopředseda představenstva Alzy Petr Bena vysvětluje mimo jiné tím, že Allegro nejednoznačně informuje o budoucnosti e-shopů Mall a CZC, což podle něj může u zákazníků vyvolat nejistotu. „AlzaBoxy jsou navíc přístupné nonstop a pobočky jsou otevřené sedm dní v týdnu. Nejen díky této unikátní fyzické infrastruktuře jsme při vyřizování reklamací rychlejší, a tím pádem u nás zákazníci mají lepší zkušenost s reklamacemi,“ dodal Bena.

Podle Alzy se nabídka vztahuje na zboží u kterého aktuálně platí dvouletá záruční lhůta, tj. zakoupeného od 18. září 2021.

U příležitosti vstupu on-line tržiště Allegro na český trh firma (Allegro) letos spustila marketingovou kampaň, která tržiště prezentuje jako „nový a ještě větší Mall.cz“. Datový ředitel Allegra Wojciech Bogdan už ale dříve řekl, že zánik Mall ani CZC skupina zatím neplánuje.

Případný přesun pozornosti pouze k on-line tržišti Allegro by podle něj záležel na tom, kolik zákazníků by z Mallu a CZC na Allegro odešlo a také na jejich spokojenosti s těmito obchody. To v pondělí znovu potvrdil i mluvčí Mallu Jakub Charvát. „S námi to (akce Alzy) nemá nic společného. Nic nezavíráme a nic neukončujeme,“ uvedl.

„Zdá se, že akce není zaměřena na pomoc spotřebitelům v nouzi (třeba tím, že nemají kde reklamovat zboží), ale oslovují stávající zákazníky existujícího, konkurenčního prodejce, což už je minimálně na hraně etiky. Agresivní typ komunikace zaručí značce dostatečnou viditelnost, aniž by zaplatila za mediální prostor,“ řekla Hrubešová. Předpokládá, že se bude Allegro proti akci Alzy adekvátně bránit.

Zboží mohou zákazníci reklamovat buď na pobočce Alzy, nebo ho poslat přes AlzaBox. „Zboží je potřeba spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. prosince. 2023. Reklamovat je možné zboží, které zákazník nalezne ve vyhledávači Alzy při registraci produktu,“ informuje Alza.

Allegro v loňském roce zvýšilo provozní zisk bez zahrnutí jednorázových položek o čtyři procenta na 2,15 miliardy zlotých (téměř 11 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí zisk meziročně vzrostl o třetinu na 668 milionů zlotých. Internetové obchody Mall Group Allegro koupilo na přelomu předloňského a loňského roku za 867 milionů eur (přes 21 miliard korun). Zároveň koupilo kurýrní službu WeDo.

Alza vznikla v roce 1994. Podle své poslední účetní uzávěrky vykázala předloni čistý zisk 2,5 miliardy korun, což bylo meziročně zhruba o 360 milionů korun více. Obrat obchodu meziročně stoupl o pětinu na 45,9 miliardy korun.