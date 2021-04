Rychlíky ze severu zůstanou Arrivy. ČD neuspěly se stížností na tendr

Provoz vlaků na obou trasách formálně spojených do jednoho ramene provozuje už od loňského prosince Arriva patřící do skupiny německých Deutsche Bahn. Ani opačné rozhodnutí antimonopolního úřadu, tedy že průběh výběru nového dopravce nebyl v pořádku, by modré vlaky na trať nejspíš nevrátilo. Naděje ČD na vyjasnění si podmínek dalších výběrových řízení s ministerstvem dopravy ale vzaly z své tím, že ÚOHS výtky drah odmítl.

„ÚOHS návrh Českých drah zamítl, rozhodnutí je pravomocné,“ uvedla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Dráhy nadřízenému ministerstvu vytýkaly, že podmínky soutěže měnilo za pochodu, čímž nahrálo konkurenční společnosti. Zároveň poukazovaly na skutečnost, že obě finální nabídky nejsou porovnatelné, neboť konkurence nabídku uměle snížila tím, že do ceny nezapočítala náklady na moderní zabezpečovač ETCS, který bude po roce 2025 na části trasy povinný.

Výtky ohledně změn pravidel během soutěžního dialogu ministerstvo odmítlo. Zmiňované rychlíkové trati nejsou jediné významné výkony, které byl největší tuzemský dopravce v poslední době donucen přenechat konkurenci. Na konci března přiklepl Plzeňský kraj provoz na šumavských lokálkách z Horažďovic do Klatov přes Sušici a z Domažlic do Klatov společnosti GW Train Regio. Ta provozuje provoz šumavských lokálek i v sousedním Jihočeském kraji, v Plzeňském pak rychlíkové spojení mezi Plzní a Mostem.