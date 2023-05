Na moderní spojení s Prahou si Kladno počká, dřív bude trať do Kralup

Dříve než z Prahy tak elektrické vlaky nejspíš přijedou do Kladna ze severovýchodu od Kralup nad Vltavou. Elektrizaci trati z Kralup do kladenského Ostrovce přitom původně prosadili nákladní dopravci, kterým umožní efektivnější přepravu zboží na pražské letiště.

Nyní dopravci namísto soupravy tažené jedinou moderní elektrickou lokomotivou musí jezdit se čtveřicí dieselových „brejlovců“ oklikou po trase přes Podlešín. Ideálně už v roce 2027 by ale mohla být elektrizace trati hotová. Stačí nad kolejemi natáhnout troleje.

Trať navíc budou moci využívat také osobní dopravci jako náhradu za stále odkládané spojení přes letiště. „Nové RegioPantery, které jsou dvousystémové a plánují se na nasazení na trase mezi Prahou a Kralupy, mohou zajíždět dále na Kladno. Elektrické vlaky tak budou v Kladně dříve, než bude hotová trať přes Hostivice,“ říká výkonný ředitel sdružení ŽESNAD Oldřich Sládek.

Propojením osobní i nákladní dopravy na trase by se navíc výrazně rychleji vrátila investice na zatrolejování 27 kilometrů trati. Její výši Správa železnic vypočítala na 430 milionů korun.

Je to navíc řádově nižší částka, než kolik má stát dvojkolejná trasa z Kladna na Masarykovo nádraží s odbočkou na letiště, která v hlavním městě povede ve velké míře v podzemním tunelu. Ještě před začátkem rázného růstu cen Správa železnic odhadovala, že náklady na ni překročí 30 miliard korun.

Není to plnohodnotná náhrada

Varianta přes Kralupy není i kvůli nízkonákladové cenovce plnohodnotnou náhradou spojení do Kladna. To si uvědomuje i Středočeský kraj, který dopravu na trase objednává. „Naším cílem je mít v budoucnu ‚elektrickou tangentu‘ v úseku Kladno–Kralupy–Neratovice, abychom mohli na tomto rameni zavést přímé vlaky vedené v elektrické trakci, případně vozidla na bateriový provoz, se kterými by bylo možno rameno prodloužit až do Mladé Boleslavi. Elektrifikaci této, z našeho pohledu první etapy tedy vítáme,“ uvádí Petr Borecký, radní Středočeského kraje odpovědný za dopravu.

„Na druhou stranu nelze tuto relaci brát jako alternativu pro spojení Praha–Kladno,“ dodává. Dojezdové časy mezi Prahou a Kladnem by přes Kralupy vycházely na 70 minut, zatímco autobusem trvá nejpřímější cesta kolem třiceti minut. Ta ovšem začíná na Nádraží Veleslavín v Praze 6, dalších zhruba patnáct minut do centra musí cestující dojet metrem.

Rychlejší než přes Kralupy – alespoň podle jízdního řádu – je i stávající nekapacitní spojení, které motorákem na Masarykovo nádraží trvá zhruba hodinu.

Navíc probíhající rekonstrukce kladenské železniční stanice nepočítá s výstavbou trolejí. V roce 2027 se tak sice bude možná jezdit elektricky do Kladna, ale pouze do části Ostrovec na severním okraji středočeského města.