Stížnosti obcí neuspěly. Jednočlenné stavební úřady se rušit budou

„Jednohlavé stavební úřady nesplňují podmínku zastupitelnosti. Od nejvyšší po nejnižší úroveň musí úřady fungovat. Není možné, aby se řízení zastavilo, musí se dodržovat lhůty,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Smyslem novely zákona je totiž kromě zjednodušení stavebního procesu na jedno podání a jedno řízení i povinné zkrácení lhůt. Počítá se zavedením takzvané fikce souhlasu, podle které když úřad do 30 dní neodpoví, považuje se to za kladné stanovisko.

Původní návrh zákona, který ministerstvo místního rozvoje poslalo do meziresortního připomínkového řízení počítal se snížením současných 615 stavebních úřadů na 371. Skončit by měly ty, které mají nízký počet pracovníků, zastupují málo lidí nebo se v dojezdové vzdálenosti 35 kilometrů nachází alternativní stavební úřad.

Výpočet ministerstva nicméně neuspokojil celou řadu připomínkových míst, které zaslaly zhruba tisícovku připomínek a námitek. Podle Svazu měst a obcí by měl resort vzít v úvahu spíše dostupnost území veřejnou dopravou, a tedy skutečnou délku cestování, kterou budou muset lidé třeba kvůli stavbě garáže podstoupit.

Podle ministerstva pro místní rozvoj se ještě seznam úřadů, u kterých by zrušení přicházelo v úvahu bude ještě upravovat, podle aktuálních dat za duben. „Budeme sledovat počet lidí, kteří na úřadech pracují ale také počet úkonů, které konkrétní pracoviště udělá,“ uvedla uvedla ředitelka odboru stavebního úřadu na MMR Žanet Hadžič. Podle ní navíc statisticky vychází u člověka návštěva stavebního úřadu jednou za dvacet roků. Nejde tedy o úřad, kam by lidé museli docházet pravidelně.

Další cestou jsou podle Bartoše možnosti, jednotlivá jednohlavá pracoviště z nedalekých obcí sloučit. Tím by vznikl úřad o dvou lidech, kde by mohla začít existovat zastupitelnost, kterou nová podoba zákona vyžaduje a úřady by tak v řadě míst mohly zůstat.