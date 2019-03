Za Prahu elektromobilní, volají organizace. Přibydou desítky stanic

„Praha by měla koordinovat a řešit společný rozvoj energetiky a například i inovace v oblasti podpory elektromobility a chytrého řízení,“ řekl MF DNES místopředseda energetické sekce Hospodářské komory ČR Praha Jiří Fremr.

Komora nyní pro radu města chystá komuniké podnikatelů, kteří připomínkují Územní energetickou koncepci hlavního města. Byznysmeni volají po lepší vzájemné spolupráci městských podniků a chtějí i větší důraz na elektromobilitu.

Chce to více dobíjecích stnic

Tu podle hnutí Greenpeace brzdí v Praze nedostačující síť dobíjecích stanic pro auta na elektřinu.

„Pokud by Praha chtěla motivovat lidi, aby přecházeli na nízkoemisní formy dopravy, měla by stanovit nízkoemisní zóny a zároveň vybudovat infrastrukturu, která obyvatelům přechod od spalovacích motorů k elektromobilům usnadní,“ uvedl Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace.

Možné zavedení nízkoemisních zón, které by umožnily vjezd do širšího centra města jenom autům produkujícím méně zplodin, radnice znovu prověřuje.

„Praha přistoupila k paktu starostů usnesením, kdy se zavazuje snížit CO2 o čtyřicet procent do roku 2030. Tento závazek energeticky úsporná opatření vyžaduje,“ doplnil náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (TOP 09 a STAN). Pakt starostů a primátorů je evropská iniciativa, v rámci které se orgány samospráv zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie.

Poplatky pro starší auta

Rada města stejně tak znovu zvažuje, zdali zpoplatní vjezd do centra města pro starší vozy s vyšší emisní stopou. Podle Hlubučka by to v nejpřísnějším případě platilo pro 15 procent vozidel, pro ta výrobně nejstarší.

Naopak větší podpory by se měli dočkat majitelé aut na baterky. Městský Operátor ICT, který má elektromobilitu v metropoli v gesci, plánuje do roku 2022 vystavět 59 nových základen pro dobíjecí stanice. Pražská energetika (PRE), která v Praze provozuje většinu ze svých 90 dobíjecích stanic, jich má v plánu do tří let v hlavním městě přidat dalších 90. Dnes jich má metropole asi stovku.

Praha nyní elektromobily podporuje pomocí zvýhodnění parkování v placených zónách. Stávající magistrát začal v poslední době akcentovat podporu takzvaného multimodálního cestování, tedy kombinace MHD, sdílených aut či kol.

Podle Hnutí Duha může Praha více využívat městské budovy, na které by umístila solární kolektory. Na ty by potom měly být napojeny dobíjecí stanice pro elektromobily.

Operátor ICT dále připravuje obnovu části vozového parku příspěvkových organizací zřizovaných Hlavním městem Praha. Celkem se jedná o 34 elektromobilů.

Kromě chytrých aut bude město více sdílet i informace. „Je třeba sjednotit data mezi jednotlivými městskými společnostmi tak, aby byla otevřená a sdílená. Nyní pracujeme na jejich digitálním propojení,“ doplnil tiskový mluvčí Operátora ICT Vladimír Antonin Bláha. Mezi nimi je dopravní podnik, Technologie hlavního města Prahy, Pražská energetika nebo právě Operátor ICT.

Ostatně podobnou věc připomínkuje Praze i hospodářská komora. „Hlavní město má ve vlastnictví, ať už zcela, nebo částečně, významné podniky. V rámci nich by měla probíhat efektivnější komunikace jako v jiných firmách, byť soukromých,“ dodal Fremr z Hospodářské komory ČR.

