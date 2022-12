Z Londýna do Berlína, později až do Prahy. Evropa chystá nové železniční spoje

O této změně informoval list The Guardian, podle něhož v reakci na rostoucí náklady na letecké palivo a uvědomování si dopadů letecké dopravy na životní prostředí vznikají v Evropě další podobné dálkové železniční spoje.

Oživení lůžkových vlaků na kontinentu nabízí britským cestujícím lákavou vyhlídku na rok 2023, domnívá se deník. Nová panevropská služba podle něj nabídne možnost naskočit v pátek odpoledne na vlak společnosti Eurostar v britské metropoli a následující ráno být v německém hlavním městě. Cesta bude ovšem vyžadovat přestup – v Bruselu.

Na konci května má totiž podle The Guardian začít jezdit třikrát týdně noční lůžkový spoj provozovaný firmou European Sleeper mezi Bruselem a Berlínem. Cena se má pohybovat od 49 eur (přes 1180 korun) za sedadlo po 109 eur (přes 2600 korun) za lůžko v pohodlnějším spacím oddíle.

Společnost očekává, že v prosinci příštího roku rozšíří spoj z Bruselu do Drážďan a Prahy, píše dále The Guardian. Podle deníku se jedná o nový úsvit pro lůžkové vlaky v Evropě, jelikož se na kontinentu v posledních letech otevírají nové dálkové železniční spoje – například z Hamburku do Stockholmu.