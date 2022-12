Louny získají přímé vlakové spojení do Ústí, na tratě vyjedou moderní vlaky

Zavedení spojů podle kraje vyplývá z poptávky cestujících, jejichž počet ve srovnání s předkoronavirovým rokem 2019 podle tržeb mírně roste. „Přímý spoj z Loun do Ústí nám hodně pomůže a dlouho jsme po tom volali,“ uvítal novinku starosta Loun Milan Rychtařík (ANO).

Kromě spojení na úřady nebo k lékaři jsou podle něj vlaky důležité hlavně pro studenty dojíždějící na ústeckou univerzitu. „Studenti zatím museli jezdit z Loun do Mostu a pak dál do Ústí,“ dodal Rychtařík.

Další změnou je, že páteřní železniční linka z Děčína přes Ústí nad Labem bude nově končit až na zastávce Kadaň-předměstí. Dosud byla konečnou zastávkou Kadaň-Prunéřov.

Dobrou zprávou je také to, že se cestující dočkají nových, moderních vlaků i autobusů. Týká se to například západní části kraje, kde už od včerejška dopravce Umbrella nahradil společnost Autobusy Karlovy Vary a na linky nasadil 44 nových autobusů. Lidé v nich budou moci nově platit i kartou. Společnost RegioJet zase na železniční trať pošle sedm nových elektrických jednotek Pesa za více než půl miliardy korun. Modernizované vlaky nabídnou rovněž České dráhy.

Jízdní řád kraje počítá i s posílením spojů k průmyslovým zónám v kraji, kam jezdí stovky lidí. Vlaky na Moldavu bude nově zajišťovat společnost GW Train Regio a Railway Capital, jezdit začnou od 9. prosince. „O víkendech tak zůstane zachováno přímé spojení do Krušných hor,“ řekl vedoucí krajského odboru dopravy Jakub Jeřábek.

Autobusové spojení do Německa

Po ročních jednáních Ústeckého kraje se saským okresem Zhořelec se podařilo zlepšit autobusové spojení na lince 401 na trase Ebersbach – Jiříkov – Seifhennersdorf – Varnsdorf a Grossschönau. „Je to nová linka, která čtyřikrát překročí hranici a díky smlouvě bude Zhořelec na tento spoj kraji přispívat milion korun ročně,“ popsal Jeřábek.

Tato linka je pro Šluknovský výběžek důležitá, protože řada místních dojíždí do Německa za prací. A rodiny s dětmi určitě přivítají, že linka nebude končit v Grossschönau, ale pojede o kilometr dál k relaxačnímu resortu Trixi Ferienpark.

Složité naopak nadále zůstane cestování vlakem do německého příhraničí ve směru od Děčína. Důvodem jsou opravy na trati na německé straně. Do 18. února tak bude od Děčína po Bad Schandau výluka a další výluky budou následovat v úseku Schöna – Bad Schandau s přestávkami až do 8. prosince příštího roku. To omezí i letní víkendová a vánoční spojení do Saska.

Nejistá je pak budoucnost vlakového spojení mezi Žatcem a Rakovníkem a Louny a Slaným. Středočeský kraj tady chce zastavit provoz vlaků. Podle Fraňka by vlaky měly nahradit autobusy. Víkendový vlakový provoz by mohl zůstat mezi Žatcem a Lužnou. Změna nastane nejdříve v polovině příštího roku, v případě spojení Louny – Slaný až od nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci 2023.

Doprava se kraji podraží

Vzhledem k současné energetické krizi a rostoucím cenám zaplatí Ústecký kraj v příštím roce za dopravu víc peněz. Předběžně by doprava na příští rok měla být dražší zhruba o 300 milionů korun. Letos kraj za dopravu zaplatí 2,2 miliardy korun, příští rok by to mělo být 2,5 miliardy a je zde započítáno i 10 milionů na lodní dopravu. Od státu kraj pravidelně dostává jako dotaci na železniční dopravu 300 milionů korun. Podle statistiky vlaky za celý rok ujedou po kraji 5,97 milionu kilometrů.

„Energetická krize včetně vysokých cen pohonných hmot zasáhla i naši oblast, a to velmi zásadně. Příští rok bude v dopravě hodně drahý. Zásadní věcí však je, že zatím pro příští rok spoje neredukujeme, ale v některých případech je naopak vylepšujeme,“ řekl krajský radní pro dopravu Marek Hrabáč (ANO).