Otevírá se labská cesta k moři: je třeba obejít ekology a přemístit rostliny

Na Ředitelství vodních cest (ŘVC) se pomalu rodí plán, který chce vrátit do hry desítky let zamrzlou přípravu plavebního stupně v Děčíně. Otevřela by se tím znovu jediná tuzemská vodní cesta k moři pro nákladní dopravu. Úředníci se kvůli jezu klíčovému pro lodní dopravu učí rozumět přírodě. Chtějí přemístit flóru.