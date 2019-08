Delší než Eiffelova věž. V Evropě přistála největší nákladní loď na světě

Kontejner TEU TEU (twenty-foot equivalent unit) je 20stopový přepravní kontejner. Jednotka o délce 6,1 metru, výšce 2,59 metru a šířce 2,44 metru se využívá k měření objemu nákladu.

Námořní gigant vyniká především svou přepravní kapacitou. Odveze totiž až 23 756 kontejnerů TEU. Společnost Mediterranean Shipping Company (MSC) pro ilustraci uvádí, že je to zhruba tolik, jako 47,5 tisíce aut, tři miliony praček nebo 386 milionů párů bot. Pokud by takové množství zboží cestovalo po souši, dopravce by potřeboval 14 tisíc těžkých nákladních automobilů nebo 44 nákladních vlaků o délce 2,4 kilometru.

Plavidlo MSC Gülsün je dlouhé 400 metrů a na šířku měří 61,5 metru. Jeho rozměry tak odpovídají zhruba čtyřem fotbalovým hřištím nebo newyorskému mrakodrapu Empire State Building. Postavila jej společnost Samsung Heavy Industries v jihokorejské loděnici ve městě Kodže.

Švýcarský přepravce MSC plánuje do příštího roku nasadit na nejvytíženější obchodní trasy dalších deset vysokokapacitních plavidel. Pět lodí by mělo být stejné velikosti, dalších pět by mělo mít o sto kontejnerů nižší kapacitu, píše německý týdeník Der Spiegel.



Plány přicházejí v době, kdy v evropských přístavech roste odpor vůči stále větším lodím. Ty totiž vyžadují investice do nových přístavišť a širších nebo hlubších plavebních drah, uvádí týdeník.

Různá sdružení proto volají po přísnějších unijních pravidlech, která by zastropovala rozměry plavidel, jež mohou vstupovat do evropských přístavů. Obávají se totiž příští generace nákladních lodí o délce 460 metrů, které pojmou až 30 tisíc přepravních kontejnerů.