Hrozí kolaps světového obchodu? Posádky lodí přesluhují, nové je nestřídají

Po 16. červnu mnohým námořníkům vyprší nouzové prodloužení pracovních smluv. Posádky často pracovaly několik měsíců nad rámec svých kontraktů a překročily regulační limity. Tomu je teď podle generálního tajemníka Mezinárodní federace pracovníků v dopravě Steva Cottona konec.

Po tomto datu totiž pracovní dohody, které by umožnily pracovníkům zůstat na moři daleko za hranicemi jejich smluv, nepůjde prodloužit. „Námořníkům neřekneme, že musí zůstat na palubě, ale pokud budou chtít, pomůžeme jim vystoupit,“ vysvětlil deníku Financial Times Cotton.

Příliš dlouhá doba na moři je podle majitelů lodí, odborů a kapitánů spojená s velkými bezpečnostními riziky. „Je to časovaná bomba. Nemůžete udržet lidi v práci na neurčito. Někteří z nich jsou na své lodi déle než rok v kuse,“ upozornil generální tajemník Mezinárodní námořní komory Guy Platten.

Podle generálního tajemníka federace správců námořních lodí IFSMA Jima Scorera přitom námořní pravidla dovolují strávit námořníkům na moři maximálně 11 měsíců. „Někteří se plaví už více než 15 měsíců a mnozí z nich jsou nebezpečně unavení,“ dodává Scorer. Platten upozornil, že čím déle bude tento problém trvat, tím větší riziko to bude pro dodavatelské řetězce.



Podle Konference OSN o obchodu a rozvoji se kolem 80 procent objemu světového zboží přepravuje po moři. Hladkému fungování nákladní námořní dopravy ale v poslední době brání cestovní omezení spojená s koronavirovou krizí.

Za navrátilce není náhradní posádka

Problém mají ti členové posádky, kteří se vracejí z cesty, i ti, kteří se chtějí nalodit. Všichni musí čekat na vstupní nebo výstupní víza. Problematické je i pozastavení velké části komerčních letů, kvůli kterému jsou námořníci méně flexibilní. Krize postihla více než pětinu z 1,8 milionů námořníků, kteří obsluhují 96 tisíc komerčních plavidel na světě.

Minulý měsíc vydala Mezinárodní námořní organizace protokol o dvanácti krocích, který by měl zajistit bezpečnou výměnu posádek, uvedl deník Hellenic Shipping News. Vlády je však implementují velmi pomalu a počet posádek uvízlých na moři roste každým týdnem, sdělil Platten.

Námořní průmysl vyzývá vlády, aby vytvořily „bezpečné koridory“, které by umožnily volný pohyb 1,5 milionu komerčních námořníků. Klíčoví pracovníci by měli mít možnost cestovat bez omezení, na letištích by měli mít k dispozici bezpečné zóny a možnost prokazovat se oficiálními námořními doklady.

Rajesh Unni je generálním ředitelem singapurské společnosti Synergy Marine Group, která dodává posádky mnoha komerčním lodím. Unni uvedl, že některé vlády, například ta v Nizozemsku, opatření přijaly, ale jde to velmi pomalu. „Vlády si musí uvědomit, že jde o klíčové zaměstnance,“ připomněl Unni.

Potřeba zřídit bezpečné koridory

S tím souhlasí i provozovatel největší flotily kontejnerových lodí na světě, společnost Maersk. „Je naléhavě nutné zřídit bezpečné koridory mezi klíčovými zeměmi, jako jsou Filipíny a Indie, a hlavními směnami pro výměnu posádek po celém světě. Řešení potřebujeme hned a musí jít o celosvětovou spolupráci,“ sdělila šéfka flotily Maersk Henrietta Hallberg Thygesenová.

Velká Británie námořníkům status „klíčových pracovníků“ již dala. Vyzval k tomu bývalý šéf námořní přepravy společnosti P&O Jeffrey Sterling. „Nejen že se jednalo o naléhavý humanitární problém, ale bezproblémové fungování globální obchodní flotily je také rozhodujícím faktorem pro oživení světové ekonomiky. Británie je velký námořní národ, musíme se ujmout vedení,“ řekl Sterling.

Do Hamburku připlula největší kontejnerová loď na světě.