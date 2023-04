Spor o Euro 7 rozhodne postoj Francie, Česko chce zmírnění do konce roku

Nová emisní norma Euro 7 zpřísňuje limity vypouštěných exhalací, nově zavádí i měření rozptýlených částic vznikajících při otěru brzd nebo pneumatik. Zavádí navíc takzvaný On Board monitoring, tedy povinný monitoring emisí během jízdy a povinnost splňovat limity během celé jízdy například při studeném startu, nebo při jízdě do prudkého kopce.

Tisíce stran textu

Návrh normy navíc představuje bezmála sedm tisíc stran náročného právnického textu. Aby strojaři a technici věděli, co přesně z textu vyplývá, bylo nutné nechat právníky vypracovat rešerši, která podle konstruktéra Martina Hrdličky ze Škody Auto stále není hotová. Zároveň ale upozornil, že v současnosti neexistují technická řešení, která by zvládla do praxe uvést požadavky, které chce Evropská komise jako závazné už od roku 2025.

„Naprosto klíčové bude, jakou pozici zaujmou Francouzi a Emmanuel Macron,“ uvedl Alexandr Vondra (ODS), který v Evropském parlamentu má tuto problematiku na starosti jako zpravodaj. Podle něj proto bude nutné přistoupit na kompromis, který budou zřejmě Francouzi požadovat, aby se ke skupině revoltujících států připojili.

Podle ministra dopravy Kupky stojí nynější iniciativa Česka na několika pilířích. Prvním je snaha účinnost oddálit ideálně o čtyři roky. Druhou je snaha zmírnit nebo zrušit některé parametry a v neposlední řadě i stanovit jasné metodiky, jak budou jednotlivé emise měřeny.

„Musejí být zrušeny podmínky pro nová vozidla, kdy by bylo nutné dosáhnout v podstatě porušení fyzikálních zákonů. Aby stejné limity splňovala vozidla v ideálních podmínkách, při jednadvaceti stupních na rovné maďarské dálnici a v případě, kdy míří do horského průsmyku se studeným motorem uprostřed zimy,“ uvedl Kupka.

Podle Vondry je pro získání podpory Francouzů nutné ustoupit od tlaku na vyřazení návrhu na měření otěru pneumatik a brzd. „Francouzi s tím počítají, mají firmu, která má inovativní řešení,“ uvedl europoslanec. Podobně i v případě otěru z pneumatik pracuje francouzský průmysl na technologii, která by tyto podmínky splnila.

Toto sice podle Hrdličky možné je, je ale iluze myslet si, že se dosáhne nulových emisí.

Pokud se omezí rozptyl částic vypouštěných do ovzduší z otěru pneumatik, které jsou prokazatelně karcinogenní, vzrostou naopak emise z otěru vozovky. Podobným způsobem kritizuje krátkozrakost evropského nařízení celá řada lidí.

Havana efekt

„V případě normy Euro 7 se podle dostupných scénářů počítá se zlepšením emisí u osobních aut o zhruba čtyři procenta a u nákladních o dvě procenta,“ uvedl Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Svazu výrobců automobilů Auto SAP. Ve srovnání s tím by podpora stávající normy Euro 6 a vyřazení starších vozidel z provozu mohlo parametry emisí vylepšit až o 80 procent.

Právě zastarávání vozidlového parku spojené se skokovým zdražením nových aut (nazývané podle složení vozidlového parku na Kubě během ekonomické blokády jako Havana Efekt) podle Vondry způsobí, že se ovzduší v polovině Evropy naopak zhorší.

Snahy Česka a dalších států, jako jsou Slovensko, Polsko, Itálie nebo Bulharsko, by měly směřovat do období od letošního července do prosince, kdy bude Radě EU předsedat Španělsko, které je rovněž ze zemí s významným autoprůmyslem. Následující období pod řízením Belgie by totiž pravděpodobně nebylo iniciativě za zmírnění pravidel tak příznivě nakloněno.

„Uvědomujeme si existenci klimatické změny a potřeby s ní bojovat. Orgány EU ale přijímají rozhodnutí, která mohou vést k významnému snížení konkurenceschopnosti Evropy jako celku ve srovnání s jinými regiony světa,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Stále přísnější normy - pro benzinové motory v g/km Rok Norma Oxid uhelnatý Oxidy dusíku Pevné částice 1993 Euro 1 2,72 1997 Euro 2 2,20 2001 Euro 3 2,30 0,15 2006 Euro 4 1,00 0,08 2011 Euro 5a 1,00 0,06 0,0050 2013 Euro 5b 1,00 0,06 0,0045 2015 Euro 6b 1,00 0,06 0,0045 2018 Euro 6c 1,00 0,06 0,0045 2019 Euro 6d - TEMP 1,00 0,06 0,0045 2021 Euro 6d 1,00 0,06 0,0045 Zdroj: portalridice.cz; motofocus.cz