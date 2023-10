Malý krok a veliké výročí. Na D3 soud upřednostnil řidiče. Hotovo ale není

Předpokládal tehdy, že zhruba do roka bude jasné, kudy chybějící část spojnice do Českých Budějovic povede. Není to ale jasné dodneška, přestože pár dní nazpět silničáři uspěli s dalším dílčím krokem.

Plzeňský krajský soud rozhodl, že potřebám jezdit budou muset ustoupit například kriticky ohrožení skokani skřehotaví i ostronosí nebo lejsci šedí, kteří jsou chráněni přímo směrnicí EU.