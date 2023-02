Češi si doma vytvořili turistický rekord, jen do Prahy se jim moc nechce

Na tuzemskou dovolenou podle údajů Českého statistického úřadu vyrazilo loni 12 milionů domácích turistů. Překonat tento ukazatel se dosud podařilo pouze v letech 2018 a 2019, kdy ovšem Češi doma strávili o milion dovolených méně.

„Loni padl rekord v cestování Čechů po Česku za deset let. Doma jsme cestovali vůbec nejvíc v novodobé historii,“ řekl MF DNES ředitel turistické centrály CzechTourism Jan Herget. Porovnání s obdobím před rokem 2012 nicméně není možné, protože v tom roce statistici upravili metodiku sčítání.

„Češi se opět naučili jezdit po Česku během covidu. V letech 2015 nebo 2016 tvořili kolem 40 procent hotelových hostů, nyní tvoří zhruba 60 procent,“ tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Spousta turistů má přitom zkušenosti ze zahraničí, takže podobnou úroveň služeb nyní očekávají i od hotelových a restauračních zařízení v tuzemsku. Pokud se jim jí dostane, jsou navíc ochotni za kvalitní služby zaplatit.

Češi jezdí do Prahy jen na skok

Výpadek zahraničních turistů během dvou covidových let trápil zejména provozovatele služeb zaměřených na turismus v hlavním městě. Ti jsou na zahraničních návštěvnících závislí a ani stále více cestující Češi nedokázali metropoli cizince nahradit. Zatímco v roce 2019 navštívilo Prahu bezmála sedm milionů cizinců, v letech 2020 a 2021 proud návštěvníků vyschl na necelého 1,5 milionu.

Po zrušení většiny omezení do Prahy loni přicestovalo 4,5 milionu cizinců a k tomu dorazilo rekordních 1,5 milionu Čechů. Ti přitom v průměru v metropoli zůstávají kratší dobu, což je v rámci Česka neobvyklé. Tuzemský návštěvník Prahy přespí v hlavním městě v průměru 1,6krát, zatímco zahraniční turista zůstane bezmála o den déle.

Zatímco statistici považují loňskou sezonu za rekordní, provozovatelé restaurací a dalších gastronomických provozoven tak nadšení nejsou. Spíše vzpomínají na rok 2021, kdy řada Čechů dovolenou u moře nahradila pobytem doma.

„Z pohledu kempů nebo míst mimo hlavní centra cestovního ruchu byla předloňská sezona silnější. Vzpomeňme si na loňské léto, kdy řada lidí prchala k moři, než na ně dolehne krize energií,“ říká Luboš Kastner, který má v rámci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR na starosti gastronomické provozy.



Inflace ukrajuje zisky

Statistici zároveň aktuálními čísly potvrdili zkušenost turistů, kteří během loňského léta vyrazili do hor a poukazovali na úbytek Čechů. V Královéhradeckém kraji třeba během loňského července a srpna ubylo meziročně 43 tisíc domácích turistů, když do kraje s nejvyššími českými horami dorazilo během prázdninových měsíců zhruba 350 tisíc turistů. Podobné to bylo na Šumavě. Tam bylo z pohledu českých turistů vůbec nejsilnější léto roku 2020. Volná místa po Češích nicméně v minulém roce zaplnili cizinci trávící v Česku dovolenou.

Kromě počtu hostů a délky jejich pobytu je nutné brát při hodnocení turistických plusů a minusů v potaz také průměrnou výši útraty. A ta se podle Kastnera reálně snížila, pokud by se od příjmů restauratérů odečetla zhruba patnáctiprocentní inflace. „Během dvou let covidu se propadly ceny ubytování poměrně drasticky. Nyní se vrátily na úroveň roku 2019, možná jsme o dvě tři eura výše,“ uvedl Stárek.

Na ubytování se zdražení neprojevilo, zato ve stravování muselo. „V této kategorii byly ceny napjaté už před covidem, nyní tedy vidíme zhruba pětinový cenový nárůst,“ dodal prezident asociace sdružující hotely a především hotelová stravovací zařízení.

Podle statistik společnosti STR Global se ceny ubytování v hlavním městě posunuly v minulém roce na průměrných 95 eur za pokoj a noc ve srovnání s 93 eury v roce 2019. Celkově se v Česku loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. To ve srovnání rokem 2021 znamená sedmdesátiprocentní nárůst. Stále je to ale méně, než kolik lidí obsloužil tuzemský turistický průmysl v předkrizovém roce 2019.