Češi nepřestávají šetřit. Maloobchodní tržby klesají už sedm měsíců v řadě

„Pokles tržeb maloobchodu v meziročním srovnání pokračoval i v listopadu. Oproti předchozímu měsíci se však pokles zmírnil u prodeje pohonných hmot a nepotravinářského zboží, u prodeje potravin se pokles tržeb naopak prohloubil,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Tržby v drogeriích se proti předloňskému listopadu zvýšily o 2,8 procenta. „Ostatní hlavní sortimentní typy specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím vykázaly pokles tržeb. Pokles vykázaly i prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, kterým v předchozích 19 měsících tržby meziročně rostly,“ uvedla ředitelka odboru statistiky obchodu ČSÚ Marie Boušková.

Lékárny v meziročním srovnání utržily o 5,8 procenta méně. V prodejnách s výrobky pro domácnost klesly tržby o 12 procent, v prodejnách elektroniky o 8,4 procenta a v obchodech s oděvy a obuví o 5,1 procenta.

„Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 13,6 procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o devět procent. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 2,9 procenta,“ dodali statistici. Internetovým a zásilkovým obchodům se tržby snížily o 9,8 procenta.

Údaj o tržbách nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel. Tržby za tyto činnosti se v listopadu meziročně snížily o 1,7 procenta, proti říjnu vzrostly o 0,8 procenta. V dílčích číslech útraty za prodej motorových vozidel včetně náhradních dílů se proti předloňskému listopadu snížily nepatrně o 0,1 procenta a za opravy klesly o 7,3 procenta.

„V obchodech sice lidé nechávají více peněz, avšak v důsledku vysoké inflace si odnášejí stále méně zboží,“ řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Kvůli i nadále klesajícím maloobchodním tržbám byly podle něj celkové výsledky ekonomiky slabší než ty za třetí kvartál. Nižší poptávka časem povede ke snižování cen, dodal.

Finanční trh podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče očekával mírnější pokles listopadových maloobchodních tržeb, a to ve výši asi 7,9 procenta. Kvůli vysoké inflaci budou lidé méně utrácet přinejmenším i během letošního prvního čtvrtletí, dodal. Na pokles maloobchodních tržeb měly podle analytika Raiffeisen bank Davida Vagenknechta vliv také nižší reálné mzdy. „Jejich návrat do plusu očekáváme až v průběhu letošního roku,“ dodal. Letos by měl podle něj celkový pokles maloobchodních tržeb činit přibližně dvě procenta.

Podle hlavního ekonoma společnosti BHS Štěpána Křečka pokles tržeb obchodníků značí, že česká ekonomika dál zpomaluje svůj růst a v roce 2023 může přejít do krátké a mělké recese. Ekonom Deloitte Filip Pastucha sdělil, že v tomto roce očekává pokles maloobchodních tržeb o 1,5 procenta.