Turisté hlásí: Připraveno. Desetitisíce kilometrů tras čekají na start sezony

Na údržbě turistických tras se z větší části podílejí dotace ministerstva pro místní rozvoj (8,7 milionů kilometrů) a dotace jednotlivých krajů (6,67 milionu). „Ve srovnání s přínosem pro cestovní ruch, a hlavně samotné turisty, je to ale jen zanedbatelná částka. Z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu nebo národních dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj vzniklo také mnoho rozhleden nebo se opravila řada památek,“ uvedl ministr Ivan Bartoš.

Klub českých turistů (KČT), který letos oslaví 135 let existence, se letos chce zaměřit na budování bezpečnějších tras. Ze zahraničních průzkumů vychází, že turistům nejvíce vadí chůze po asfaltu, nebezpečné úseky na hlavních silnicích a nudné trasy bez turistických zajímavostí.

Klub českých turistů se kvůli tomu chystá vytvořit vlastní český certifikační systém turistických tras. „V České republice máme 44 tisíc kilometrů pěších tras, z nichž je zapotřebí modernizovat 20 až 30 procent. Jedná se nejčastěji o nevhodné úseky s asfaltovým povrchem, zejména kopírující nebezpečné silniční komunikace,“ říká Zdeňka Šrédlová z Rady pro moderní pěší trasy klubu.

První trasy pod názvem Pěšky pro zdraví se začnou značit letos a výhledově jich budou nejméně dva tisíce kilometrů. Takto certifikované trasy budou přínosem nejen pro turisty, ale i pro regiony.

„Do certifikace chceme zapojit všechny místní organizace a podnikatelské subjekty, jako jsou kraje, obce, místní odbory KČT, destinační agentury, správy lesů, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, kulturní zařízení, památky či maloobchod,“ doplňuje Zdeňka Šrédlová.

17. listopadu 2022

Podle Šrédlové musí česká certifikovaná trasa umožňovat pohodlnou chůzi po přírodním povrchu cesty, nesmí vést po cestách s motorovým a cyklistickým provozem, musí být zajímavá, dobře vyznačená podle systému značení KČT a samozřejmě bezpečná.

Kilometráž trasy bude v rozmezí od čtyř do 25 kilometrů pro jednodenní úseky, vícedenní znamená kombinace minimálně dvou na sebe navazujících jednodenních tras s možností noclehu na konci a začátku každé z nich.

Klub českých turistů stále více apeluje na ohleduplné chování turistů na výletech. „Snažíme se veřejnost vést k ochraně přírody a zásadám, jak by se měl turista v přírodě chovat, a to nejen v chráněných oblastech. Mám na mysli odpadky, táboření, rozdělávání ohně jen na místech k tomu určených, nevstupování mimo značené cesty a tak dále. Začíná to být problém například v CHKO Beskydy, kde si místní strážci stěžují na rostoucí počet neukázněných turistů,“ upozorňuje,“ uvádí předseda Rady značení KČT Pavel Přílepek.

Za pravdu mu dává i cestovatel a autor projektu Stezka Českem Martin Úbl. Ten sdružuje na sociálních sítích téměř čtyřicet tisíc fanoušků a letos zveřejnil výzvu Nenechávej stopy. Jedná se o překlad anglického Leave No Trace.

„To je filozofie, která platí na všech dlouhých přechodech a na Stezku Českem patří taky. Je jen na nás, zda se nám podaří uchovat cestu v takovém stavu, aby byla stejně pěkná i pro ostatní, kteří půjdou za námi. Podporujeme proto iniciativu Ukliďme Česko, která se snaží o totéž, tedy uchovat přírodu v tomtéž nebo třeba i v lepším stavu, než jsme ji navštívili,“ říká Martin Úbl.