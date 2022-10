Plynu pro letošek má být dostatek, říkají analytici. Příští zima je s otazníkem

„Zásoby plynu v České republice se v uplynulých měsících podařilo naplnit. V rámci celé Evropské unie je ale situace velmi rozdílná. Třeba polské plynové zásobníky jsou sice plné, ale z údajů loňské zimy je patrné, že jejich kapacity jim stačí jen asi na 20 procent zimní spotřeby. Značné kapacity ale může nabídnout třeba Rakousko, které může i Česku sloužit jako rezervoár,“ řekla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Zásobníky v Evropské unii se v současné chvíli plní hlavně díky norskému plynu, a to zhruba z 31 procent. Dalšími čtrnácti procenty pak pomáhá i severoafrický zemní plyn a pěti procenty pak ten ázerbájdžánský. Velký význam mají také dodávky zkapalněného zemního plynu. Naopak stále klesající význam má plyn z východu.

Česká republika i celá Evropská unie by ale měla do budoucna více diverzifikovat. Měla by si zajistit stabilní plynové dodávky a pracovat na snížení energetické náročnosti. Příští rok totiž už bude ruský plyn do Evropy téct jen velmi omezeně, a proto mohou během další zimy přijít problémy. Ty mohou potkat i české hospodářství, tvrdí analýza Raiffeisenbank.

„Český průmysl stojí před obrovskou výzvou. Deset nejvíce energeticky náročných odvětví se totiž na přidané hodnotě české ekonomiky podílí více než patnácti procenty. Tyto sektory jsou zároveň velmi napojené i na další složky průmyslu. Bude potřeba se těmto firmám v dalších měsících věnovat, neboť pro českou ekonomiku mají velký význam. Jde třeba o chemickou výrobu, hutě, slévárenství nebo třeba těžbu a úpravu uhlí,“ tvrdí Horská.

Snížení marží i investic

Analytici z Raiffeisenbank se zároveň domnívají, že mnoho českých firem bude v dalších měsících čelit postupně zhoršující se obchodní pozici. Čekají snižování marží, které se negativně dotkne i investic. Pravděpodobně klesne i firemní produkce.

Důvěra napříč českou ekonomikou zároveň klesá a reálná ekonomika začne pravděpodobně pokulhávat. To může negativně dopadnout na maloobchod, průmyslovou výrobu i na export. I díky dostatečným zásobám plynu ale zastavení výroby podle Raiffeisenbank ve významných sektorech české ekonomiky pravděpodobně nehrozí. Jiná situace ale panuje kolem cenového vývoje.

„Čelíme výraznému nárůstu cen surovin. Inflace v letošním roce v průměru překoná hranici šestnácti procent a pro příští rok čekáme, že inflace bude také dvouciferná. Zpomalování cenového růstu čekáme totiž až ve druhé polovině příští roku. Česká ekonomika se ale bude mít možnost opřít o celkem pevný trh práce. Velký počet neobsazených pracovních míst vytváří dostatečný prostor pro řešení,“ doplnila Horská.

Krátkodobá recese je asi nevyhnutelná

I tak ale Raiffeisenbank predikuje minimálně krátkodobou recesi, a to zvlášť v situaci, kdy trh počítá s postupným vyčerpáním zásob zemního plynu v dalších měsících. Situace může být dramatická, neboť o omezené dodávky zkapalněného zemního plynu bude v Evropské unii bojovat hned několik států. Český trh práce by ale měl být základním stavebním kamenem pro řešení této nepříznivé situace.

„Čekáme, že v dalších měsících bude postupně klesat růst zaměstnanosti. Firmy očekávají nižší poptávku a zredukovaný počet nových zakázek. I tak by se ale měla míra nezaměstnanosti v příštím roce držet pod hranicí čtyř procent,“ dodal za Raiffeisenbank analytik David Vagenknecht.