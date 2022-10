Rus streamoval plynový hořák, aby se vysmál Evropanům. Twitch zasáhl

Twitch vznikl především proto, aby mohli hráči videoher snadno sdílet své zážitky, jeho využití je však nakonec daleko širší. Nyní se ukázalo, že se dá kreativně používat i pro politická sdělení, a to i když jsou jinak pro podobný druh obsahu poměrně přísná pravidla.

Rus streamuje plýtvání plynem jako výsměch Evropanům.

Uživatel vystupující pod přezdívkou russiangas1 (ruský plyn 1) totiž dokázal vyjádřit podporu ruské zahraniční politice, aniž by přitom řekl jediné slovo. Umístil totiž kameru před sporák a zapálil čtyři na plno otevřené hořáky. Svým na internet sdíleným živým vysíláním nazvaným Srdečné pozdravy z Ruska (From Russia with love) tak dává jasně najevo, že zatímco obyčejní Evropané aktuálně volí mezi mrznutím nebo finančním bankrotem, v Rusku mají plynu tolik, že jím mohou klidně bezstarostně plýtvat.

Před kameru ještě umístil fotografii samotného Vladimira Vladmiroviče, hodiny, aby ho nikdo nemohl podezírat, že jde jen o předtočenou časovou smyčku a také teploměr, ukazující teplotu v okolí sporáku. Celá tato sranda ho prý dle vlastních slov stojí jen necelých 50 Kč za měsíční paušál. I to málo se mu ovšem už několikanásobně vrátilo z příspěvků fanoušků.

O podobných cenách za energie se nám aktuálně nemůže ani zdát, přesto mu asi většina uživatelů Twitche nic nezávidí. Přece jenom sledování nazdařbůh hořícího plynu není příliš kvalitní náhradou západní popkultury, která se kvůli přísným západním sankcím do Ruska oficiálními kanály už nedostane.

Streamovací platforma navíc kanál po pár dnech zakázala, byť tedy pro to asi v pravidlech žádné opodstatnění nenajde. Okamžitě se pak vyrojilo několik napodobitelů, kteří obdobný obsah vysílají dál.

Vzhledem k minimálnímu počtu sledujících se ovšem nedá předpokládat, že by se z toho jednou stal hit, podobně jako se tomu stalo například u bazénkových streamerek olizujících mikrofony (viz náš článek).