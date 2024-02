Jednání s Výborným přineslo zemědělcům zklamání. Další protest má být za týden

Tentokrát je ale nezaměří proti politice Evropské unie, proti které farmáři demonstrovali v minulém týdnu, ale proti politice české vlády. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy jsou připraveni zemědělci začít protestovat 7. března, ale plánuje se případné pokračování v protestech, dokud zemědělcům vláda nevyhoví.

Hlavní zemědělské organizace nechtěly dřív proti kabinetu Petra Fialy demonstrovat, protože daly ministrovi zemědělství Marku Výbornému čas na vyjednání změn v podporách do 1. března.

Na čtvrteční jednání komory ale celkový výsledek koaličního vyjednávání Výborný nepřinesl, chce o změnách ještě jednat večer se zbytkem koalice, jednání se případně protáhnou i do pátku. To už by výsledky ohledně například změn v sociálním pojištění u zemědělců či v danění zemědělských dotací, či nějaké přenastavení dotačních schémat mohl následně představit veřejnosti.

„Jedním slovem je to zklamání. Čekali jsme daleko více, že uslyšíme konkrétní návrhy a řešení, ale já jsem slyšel jenom nějaké obrysy a sliby, že dnes se má jednat v rámci ani ne pětikoalice, ale jenom tří stran, které jsou součástí SPOLU,“ řekl po čtvrtečním zasedání prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ten také uvedl, že hlavním problémem českých zemědělců je nefungování trhu se zemědělskými komoditami. Ten je dlouhodobě deformovaný bezcelními dovozy zboží z Ukrajiny, které mělo původně putovat skrze tzv. koridory solidarity do zemí severní Afriky.

„České zemědělství se se zvyšující intenzitou nadále potýká se stejnými problémy, na které obě organizace upozorňovaly již několik let. V osobě ministra Výborného jsme našli partnera pro jednání, nicméně ani on nedokázal prosadit v rámci jednání vlády takové kroky, které naše zemědělství zoufale potřebuje,“ uvedl po jednání Pýcha. O dalších protestech se podle něj rozhodne v následujících dnech.

Zvýšení dotací i ochrana evropského trhu

Zemědělci po ministrovi chtějí, aby zvýšil národní dotace znovu na 5 miliard korun, v současnosti činí zhruba polovinu. Dalším požadavkem je nedanění evropských dotací a návrat daně z nemovitostí na zemědělskou půdu na loňskou úroveň.

Dalšími požadavky je pak ochrana evropského trhu, tedy řešení přebytek základních komodit jako jsou obiloviny a olejniny, zemědělci chtějí omezit dovoz ze zemí mimo EU, čímž myslí hlavně Ukrajinu, dlouhodobým strašákem je ale i dohoda o obchodu s tzv. Mercosurem, tedy sdružením států jižní Ameriky. Zemědělcům se nelíbí, že zatímco Výborný jim sliboval řešení přebytku obilovin na trhu, následně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na evropské úrovni hlasoval pro prodloužení bezcelních dovozů o další rok. Posledním požadavkem je nejvyšší možné kofinancování záchranného balíčku, který připravuje EU.

Mnoho evropských zemí čelí v posledních měsících zemědělským demonstracím, čeští zemědělci se s protesty začali přidávat až v minulém týdnu. Nejdříve se snažil šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek spolu s bývalým prezidentem komory Zdeňkem Jandejskem a mnoha přívrženci hnutí PRO Jindřicha Rajchla donutit vládu odstoupit od Zelené dohody. S 500 traktory přijela i část zemědělské veřejnosti minulé pondělí na pražskou magistrálu.

Následně ve čtvrtek byl mezinárodní protest proti zelené politice EU, který organizovala komora. Nespokojení zemědělci vyrazili k hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem, kde částečně blokovali přechody. S celkem 3 000 kusy techniky zpomalili dopravu i ve městech, větší komplikace na silnicích ale nenastaly. Výjimkou bylo uzavření hraničního přechodu v Hodoníně směrem na Slovensko.