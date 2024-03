Vychováváme si Otesánka. Byrokracie bobtná, musíme ji osekat, říká Výborný

„Zemědělství je zahlcené byrokracií. My si to vychováváme Otesánka, který nám tu bobtná, musíme to osekat,“ přislíbil ministr.

Výborný dále připustil, že vyhověl spíše malým než větším zemědělcům. Dále se ministerstvo zemědělství snaží zamezit dovozu obilí z Ruska, bezcelní dohoda o dovozu s Ukrajinou bude zatím pokračovat, také chce posílit krizový balíček na evropské úrovni.

Po čtvrtečním neúspěšném jednání s ministrem oznámilo vedení Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Mají se podle plánu uskutečnit ve čtvrtek 7. března, šéfové zemědělců tvrdí, že jsou připraveni. Konečné rozhodnutí je nyní na nich.

„Jedním slovem je to zklamání. Čekali jsme daleko více, že uslyšíme konkrétní návrhy a řešení, ale já jsem slyšel jenom nějaké obrysy a sliby, že dnes se má jednat v rámci ani ne pětikoalice, ale jenom tří stran, které jsou součástí SPOLU,“ řekl po čtvrtečním zasedání prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Ten také uvedl, že hlavním problémem českých zemědělců je nefungování trhu se zemědělskými komoditami. Ten je dlouhodobě deformovaný bezcelními dovozy zboží z Ukrajiny, které mělo původně putovat skrze tzv. koridory solidarity do zemí severní Afriky.

„České zemědělství se s rostoucí intenzitou nadále potýká se stejnými problémy, na které obě organizace upozorňovaly již několik let. V osobě ministra Výborného jsme našli partnera pro jednání, nicméně ani on nedokázal prosadit v rámci jednání vlády takové kroky, které naše zemědělství zoufale potřebuje,“ uvedl po jednání Pýcha. O dalších protestech se podle něj rozhodne v následujících dnech.

Zemědělci žádají podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Dalším požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců v souvislosti s obchodní dohodou s Ukrajinou, a pátým je maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.

Evropské demonstrace

Mnoho evropských zemí čelí v posledních měsících zemědělským demonstracím, čeští zemědělci se s protesty začali přidávat až v minulém týdnu. Nejdříve se snažil šéf zemědělských odborů Bohumír Dufek spolu s bývalým prezidentem komory Zdeňkem Jandejskem a mnoha přívrženci hnutí PRO Jindřicha Rajchla donutit vládu odstoupit od Zelené dohody. S 500 traktory přijela i část zemědělské veřejnosti minulé pondělí na pražskou magistrálu.

Následně ve čtvrtek byl mezinárodní protest proti zelené politice EU, který organizovala komora. Nespokojení zemědělci vyrazili k hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem, kde částečně blokovali přechody. S celkem třemi tisíci kusy techniky zpomalili dopravu i ve městech, větší komplikace na silnicích ale nenastaly. Výjimkou bylo uzavření hraničního přechodu směrem na Slovensko v Hodoníně.