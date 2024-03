Česko je dvacet let v EU. Optikou obchodní bilance se členství vyplácí

„Od vstupu Česka do Evropské unie se nestalo, že by celková roční obchodní bilance s unijními státy skončila záporným výsledkem. Za uplynulých dvacet let se přebytek obchodní bilance se státy EU navýšil více než čtyřnásobně,“ uvádí předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Aktuálně připadá na státy EU osmdesát procent z celkového českého vývozu, v dovozech jsou pak státy EU zastoupené z 62 procent. V roce 2004, kdy Česko do unie přistoupilo, činil přebytek obchodní bilance se státy EU 214 miliardy korun, v loňském roce vyšplhal už na 866 miliardy.

V obchodní výměně s Evropskou unií hrají zásadní roli motorová vozidla a jejich díly. „Ve struktuře českého vývozu do EU v roce 2023 dominovala vozidla a jejich díly s 27,4 procenty, dále stroje a zařízení s 11,1 procenty a elektrická zařízení s 10,8 procenty,“ uvádí Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Výrazně jsou ve vývozu zastoupeny i elektronové mikroskopy či zdravotnický nábytek. Zároveň Česko jako jeden z mála států exceluje ve vývozu živých kaprů. Za speciální komoditu, kterou země vyváží lze považovat i papoušky, kteří se na území České republiky rodí, dodali statistici.

Vývoj podílů států EU na dovozech a vývozech České republiky 2004 2023 Dovoz 69,5 % 62,2 % Vývoz 83 % 79,9 %

Hlavním obchodním partnerem Česka zůstává Německo, přebytek zahraničního obchodu se západním sousedem loni dosáhl 353,3 miliard korun, oproti necelým sedmdesáti miliardám roku 2004. V dovozech si o jednu příčku polepšilo Polsko, předběhlo Slovensko a nyní mu náleží druhé místo.