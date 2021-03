Kompenzace za nevyužitou dálniční známku kvůli lockdownu? Zapomeňte, říká stát

Dálniční známku totiž vrátit ani prodloužit nejde. Martin Opatrný, tiskový mluvčí státního podniku Cendis, který systém e-známky provozuje, upozorňuje, že úhrada elektronické dálniční známky umožňující využívání zpoplatněných komunikací je dána zákonem o pozemních komunikacích.

„Stávající zákonná úprava vrácení poplatku, či jeho částí, nebo posunutí u již platných e-známek neumožňuje. Nemění to ani současná vládní opatření, protože dálniční známky nejsou do systému kompenzací zahrnuty. Jednalo by se o neoprávněné nakládání s veřejnými prostředky,“ vysvětluje Opatrný.

Zároveň připomíná, že před počátkem platnosti již zakoupených elektronických známek je možné posunout datum, od kdy začnou platit.

Některé dopravní podniky část jízdného vrací

Nejde ovšem jen o dálniční známky. Podobné je to i s dlouhodobými kupony na hromadnou dopravu. Pokud si je pasažér jistý, že kupon již dále nevyužije, vybrané dopravní podniky mu část peněz vrátí zpátky.

Například Dopravní podnik města Brna proplatil lidem již více než pět milionů korun. O navrácení jízdného požádalo 2 647 uživatelů dlouhodobých papírových jízdenek a 4 702 uživatelů dlouhodobých elektronických jízdenek. Elektronické předplatné nepřenosné jízdenky lze vrátit i přes e-shop.

„V letošním roce registrujeme klesající tendenci, a to zejména proto, že jsou lidé vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením v koupi předplatních jízdenek zdrženlivější,“ říká Hana Tomaštíková, mluvčí Dopravního podniku města Brna. Zároveň doplňuje, že jízdné není možné vracet zpětně, ale pouze ode dne vrácení jízdenky. Brněnský dopravní podnik stanovuje částku k vrácení podle vlastního vzorce.

O navrácení části jízdného je možné požádat také v Ostravě. Již v prosinci loňského roku tehdejší mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Hřivnáč Rycková pro web ČT24 uvedla, že cestujícím bylo stornováno 805 jízdenek za celkovou cenu přes milion korun.

Ne vždy se to vyplatí

„Dopravní podnik Ostrava se vždy snaží cestujícím maximálně vycházet vstříc. Cestujícím, kteří využívají dlouhodobé jízdné, tak nabízí ODIS (Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje, pozn. red.) možnost vrácení poměrné části dlouhodobého jízdného (od třídenní jízdenky dále), a to ode dne následujícího po uplatnění práva na vrácení, jízdné nelze vracet zpětně. Za vrácení jízdného se účtuje manipulační poplatek ve výši 100 korun,“ upřesňuje podmínky Tereza Šnoblová, současná mluvčí Dopravního podniku Ostrava.

Za určitých podmínek mají cestující šanci vrátit dlouhodobou jízdenku i v hlavním městě. Záleží na tom, kdy si cestující jízdenku zakoupil, jak dlouho ji využíval a o jaký typ jízdenky se jedná. Důležitý je také důvod, proč cestující kupon vrací. Pokud to je z důvodu nutnosti aktuálně pracovat z domova, na navrácení jízdného zákazník nemá nárok. Je to možné pouze v případě, pokud by byl kvůli koronaviru dlouhodobě hospitalizován. Tuto skutečnost však musí doložit písemným potvrzením nemocnice.

Daniel Šabík z Dopravního podniku hlavního města Prahy také upozorňuje, že dlouhodobý kupon lze vrátit i bez udání důvodu. To se ale ve většině případů lidem nevyplatí, a to i přesto, že jej nebudou delší dobu používat. Poměrná část vrácení jízdného se vyplácí mnohem přísněji. „Pokud si např. cestující zakoupil občanský roční časový kupon s platností od 1. ledna 2021 a chtěl by jej třeba dnes vrátit bez udání důvodů, tak podle platného tarifu PID bychom takovému cestujícímu už neměli co vrátit,“ zmiňuje Šabík.

Jiná situace nastává, pokud se cestující rozhodne vrátit jízdenku před datem platnosti, v tom případě má nárok na vrácení plné ceny kuponu. Před několika lety mohli občané Prahy také využít možnosti přerušení platnosti dlouhodobého kuponu. Aktuálně to již možné není, tato možnost byla zrušena v roce 2015, kdy došlo ke zlevnění ročního kuponu.