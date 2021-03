Grafy Blatného a Duška jsou přehlídkou manipulace, tvrdí matematik

„Nevím, proč to ÚZIS dělá, ale materiál, kterým chce zřejmě zajistit prodloužení nouzového stavu, je přehlídka dojmů, pocitů, manipulací a zavádějících tvrzení. ÚZIS by měl být apolitický orgán, který poskytuje odborné podklady k politickým rozhodnutím,“ uvedl Fürst, který je zároveň členem odborné skupiny statistiků České statistické společnosti k epidemii covidu-19.

ÚZIS podle něj neposkytuje poslancům relevantní data. „Místo toho se snaží vmanipulovat zákonodárce do prodloužení nouzového stavu, aniž by jim k jeho účinnosti poskytl jakoukoliv evidenci,“ tvrdí matematik.

Jeho závěry publikoval na blogu Aktuálně.cz Jan Tománek, který je v občanské platformě Zdravé fórum. Fürst své poznatky shrnul do osmnácti bodů.

Zdravotnictví a ÚZIS ze začátku prezentace uvádí informace možná rizika v souvislosti s šířením britské mutace. „Řeči o britské mutaci by byly důvěryhodnější, kdyby vycházely z měřených dat, a ne ze simulací,“ uvedl Fürst.

Špatný je podle Fürsta například graf, který znázorňuje vývoj počtu nových případů covid-19 v období leden až únor 2021. Podle úřadu vývoj odpovídal sílícímu šíření nákazy a potvrzoval postupně rostoucí dominanci nové varianty viru v populaci. I tohle matematik označuje za manipulaci.

„Nijak z něj neplyne dominance nového typu viru. Šipky s efekty opatření jsou manipulativní. Není nijak prokázáno, že pokles v lednu byl efekt opatření z 28. 12. To, že nárůst R k hodnotě 1,3 byl efekt britské mutace, je čirá spekulace, která není podpořena daty,“ dodává.

Špatné grafy a možné šíření poplašné zprávy

Problém má i s modelem, který znázorňuje predikce do dubna s tím, že by v Česku mohlo být až 35 tisíc případů denně. To je podle něj špatně.

„Predikce nad 35 tisíc případů denně je absurdní, nikdy nikde se nic takového nestalo, odpovídá to přírůstkům 350 případů na 100 tisíc obyvatel, což je číslo, které se nikdy nikde na světě od začátku epidemie nepozorovalo, a to ani v zemích, které žádné opatření nepřijaly. Je to pouhé strašení, je prakticky jisté, že by se nic takového nestalo. Tato „predikce“ je na úrovni šíření poplašné zprávy,“ dodává.

Ministerstvo nicméně upozorňuje, že snímek prezentuje výsledky simulace prostřednictvím epidemiologického modelu SEIR, který zahrnuje vybrané předpoklady a slouží ke zkoumání dopadu změny různých parametrů epidemie. Dodává, že je nezbytné výsledky brát jako orientační, umožňující zejména celkové srovnání jednotlivých scénářů, nikoliv konkrétní předpověď pro určité období.

Podle Fürsta je zavádějících grafů v celé prezentaci více. Například na slidu 27, který znázorňuje vývoj počtu nově pozitivních podle velikosti sídel. Odborník hned zkraje upozorňuje na to, že na ose y se uvádí jiná měřítka – na škále od 0 do 100, ale také od 0 do 60.

„Počty jsou správně normalizované na 100 tisíc obyvatel. Pokud by intenzita kontaktů byla tak silný prediktor, jak vláda potřebuje tvrdit, muselo by být zcela zřejmé, že se epidemie mnohem více šíří ve městech, kde je intenzita kontaktů logicky větší než v menších obcích. Dle grafu je ale dynamika nemoci celou dobu (ať už byl lockdown, či nebyl) téměř identická v obcích do tisíce obyvatel a v městech nad 100 tisíc obyvatel,“ poukazuje.



„Celkově konstatuji, že materiál neobsahuje žádnou evidenci, že přijatá opatření fungují. Zato obsahuje poměrně dost evidence, že tomu tak není,“ shrnuje na konci.



Redakce iDNES.cz oslovila ÚZIS s dotazy na výroky Tomáše Fürsta, do vydání článku však ústav nereagoval.

Absurdní postoj, kritizuje matematik Levínský

Podle Fürsta mají prezentace ÚZIS dva zásadní problémy. „Jedním jsou predikce, které stojí na vodě. Druhý problém je možná vážnější. Vždy ukážou nějaká data a do toho nadělají sérii šipek a začnou říkat: ‚Tady zabralo opatření, tady je lidé přestali dodržovat‘. To je blbost. Nemají žádná data, ze kterých by toto šlo vyvodit,“ doplnil pro iDNES.cz.

Zcela opačný postoj zastává matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Fürst se podle něj snaží modelování epidemie dlouhodobě znevěrohodnit a jeho tvrzení jsou na úrovni výroků, že je Země placatá.



„Pan Fürst se jako aktivní člen Zdravého fóra už delší dobu snaží znevěrohodnit veškeré matematické modelování epidemie. Je to zcela absurdní postoj, který jde celkově proti světovému vědeckému konsenzu,“ tvrdí Levínský, který je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace. Ta pod vedením epidemiologa Petra Smejkala dává doporučení ministerstvu zdravotnictví.



Fürst už podle něj v minulosti kritizoval například index rizika protiepidemického systému PES. „Odmítá jakékoliv predikování. Je přesvědčen, že se to nemá dělat. Bavili jsme se s ním, jak to tedy máme řešit, a on řekl, že nesmíme dělat žádné modely budoucího vývoje epidemie. Pak je to však ideologický názor, proti němuž se jen těžko racionálně argumentuje,“ uzavřel Levínský.