Dlouhý: Vláda musí rychle řešit trh s energiemi a zahraniční pracovníky

„Okamžitým úkolem vlády je řešení regulace trhu s energiemi. Neumím vysvětlit, proč ceny energií tak prudce vzrostly a zároveň vzrostly marže energetických společností. To je úkol pro ministra průmyslu,“ konstatoval Dlouhý ve svém novoročním projevu.

„Je potřeba také řešit napjatou situaci na trhu práce dovozem zahraničních pracovníků, i když to není trvalé řešení, ale spíše záplata na momentální potíže,“ dodal.

Prezident Hospodářské komory také zopakoval svůj názor na to, že evropská zelená politika musí brát ohled na specifické situace v jednotlivých státech. „Požadujeme po vládě, aby se bránila těm částem zelené dohody, které jsou v rozporu s podmínkami naší země,“ zdůraznil.

Státní podpora by do budoucna měla mířit vedle zelených technologií hlavně do digitální ekonomiky. „Zde máme nesmírně silnou mladou generaci, která už dnes tvoří devět procent HDP a dohání desetiprocentní podíl automobilového průmyslu,“ řekl dále.

Tříkrálový proslov zakončil apelem na podnikatele, kteří podle něj nemohou v čase potřebné stabilizace veřejných rozpočtů očekávat vydatný příliv státních peněz.

„Musím odmítnout úvahy o vyšších daních, ale prosím podnikatele, aby si uvědomili, že tato vláda musí stabilizovat veřejné finance. Podpora musí směřovat jen těm nejpotřebnějším a zvýhodnění tam, kde je nejvyšší přidaná hodnota,“ uzavřel Dlouhý.