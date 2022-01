Guvernérem ČNB by mohl se mohl stát Dlouhý, Rusnokovi brzy končí mandát

O prestižní post se budou zřejmě ucházet i současní viceguvernéři Tomáš Nidetzký a Marek Mora.

Sedmičlenná bankovní rada České národní banky (ČNB) určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.

ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Letos v červnu končí první šestiletý mandát viceguvernérovi ČNB Tomáši Nidetzkému a členovi bankovní rady Vojtěchu Bendovi.

Portál Seznam Zprávy uvedl, že vedle Vladimíra Dlouhého mají podle několika nezávislých zdrojů z bankovních kruhů i prezidentova okolí k obsazení postu guvernéra ČNB výrazně nakročeno také současní viceguvernéři Nidetzký a Marek Mora. „Nikdo mi nic nenabídl,“ reagoval na dotaz serveru Dlouhý.

K případné kandidatuře Dlouhého v neděli v České televizi předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že by byl rád, kdyby se tato informace nepotvrdila. Zmínil i například jeho minulost jako člena Komunistické strany Československa (KSČ). „Myslím si, že Česko má kvalitní lidi, které by mohly být členy bankovní rady a jsou některé věci, které vedou dopředu přes modernitu a ne návrat do historie,“ uvedl.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nechtěl nominaci Dlouhého komentovat s tím, že o tom ještě ani nedebatovali předsedové koaličních stran. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové, který byla členkou rady ČNB, Dlouhý z odborného úhlu pohledu podmínky pro funkci splňuje. „Pro mě je zásadní, aby komunikace mezi ČNB a vládou byla hladká. Aby ty kroky centrální banky nebyly zpochybňovány jako předchozí vládou,“ uvedla.

Dlouhý v roce 2013 neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách. Prezidentem Hospodářské komory je od roku 2014 a loni se pokoušel získat post šéfa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jako někdejší člen vlády v 90. letech byl Dlouhý jednou z nejznámějších tváří polistopadové ekonomické transformace.