Podle pracovního portálu StartupJobs se loni na jednu IT pozici hlásilo víc než dvakrát tolik lidí co v předešlém roce. Zatímco tehdy se v průměru na jednu nabídku přihlásilo 9,3 uchazeče, loni to bylo už skoro dvacet lidí. Počet otevřených pozic pak byl zhruba o 26 procent nižší než předloni.

Podobná je situace i na portálech Jobs.cz a Práce.cz. Loni podle nich klesl počet obsazovaných pozic o 15 procent, ale v případě těch digitálních byl pokles třetinový.