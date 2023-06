Umělá inteligence je rozjetý kolos bez volantu a brzd, varuje kybernetik

Při přípravě na rozhovor s vámi jsem si vzala na pomoc umělou inteligenci, konkrétně ChatGPT. Máte radost?

Rozhodně! Co jste jí zadala za úkol?

Byla jsem zvědavá, jaké pro vás vymyslí otázky. Překvapivě se tolik nelišily od těch, které jsem si připravila sama. Mám se bát do budoucna o práci?

Na to se mě novináři ptají často. Je velmi pravděpodobné, že umělá inteligence nahradí v příštích několika letech až padesát procent činností, při kterých pracujeme takzvaně hlavou. Co se týče vaší práce nebo práce copywritera, určitě by za vás zvládla rešerši, přípravu otázek a možná brzy i zpracování rozhovoru.