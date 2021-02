Bitcoin má mocné nepřátele, ale propad jako v roce 2018 nehrozí, říká expert

Poté co automobilka Tesla v pondělí oznámila, že investuje 1,5 miliardy dolarů do bitcoinu, vystřelila cena nejznámější kryptoměny na své historické maximum. V pondělí ráno krátce překročila hranici 48 tisíc dolarů. Od začátku roku už bitcoin posílil o téměř 60 procent.

Je za nynějším zdražováním bitcoinu pouze investice Tesly?

Růst ceny pozorujeme už delší dobu. Muskovi (zakladatel a šéf Tesly Elon Musk, pozn. red.) do hlavy nevidím, ale přijde mi, že je to trochu vyvolaná investice. Zvýšený zájem o bitcoin podle mě prokazuje, že je digitálním zlatem a aktivem budoucnosti, a proto se do něj rozhodl vstoupit i Musk.

Lze to označit za zlomový bod, co se týče vstupu bitcoinu do finančního mainstreamu?

Určitě to neuškodí. Musk je nejbohatší člověk na světě a určitě ví, co dělá. Nicméně berte mě v tomto ohledu s rezervou, jsem jeho velkým obdivovatelem. Ve své historii však Tesla šla mnohdy proti proudu, sám Musk několikrát skoro zkrachoval a věčně na burze zápolil se shortaři (investoři, kteří sázeli na pokles ceny akcií Tesly, pozn. red.). On je člověk, který vidí svět z jiného úhlu pohledu a proto podle mě dozrál k této obří investici.

Může Tesla takto zvýšit reputaci bitcoinu jako solidního uchovatele hodnoty?

Určitě to znamená něco zajímavého, jiný pohled na toto aktivum.

Označil byste bitcoin za rizikovou investici?

Co si pod tím představit? Značné výkyvy ceny? Příležitost k zisku? V podstatě jakákoli investice je riziková. Teď se řeší úpadek Pietro Filipi, což mě velmi mrzí, ale myslel si někdo na začátku, že to bude riziková investice? A najednou prostě přišel covid a zavřely se obchody. Jakákoli investice může ztroskotat. Já už od roku 2015 říkám, kdybyste měl milion v době, kdy máte vlastní bydlení, tak z toho milionu můžete mít v portfoliu nějakou virtuální měnu za 50 až 100 tisíc. Ale já jsem bytostně přesvědčený bitcoinista.



Takže věříte, že ním bude v budoucnu možné zaplatit stejně dobře jako dnes...

Toto kdybych věděl, tak nechodím do práce a investuju. A nemusím nic dělat. Takto to samozřejmě říct nelze, protože bitcoin má mocné nepřátele. Ne všichni chtějí přijít o ten neuvěřitelný monopol, který platební instituce mají. Nevím jak tento souboj dopadne, zda to například banky vezmou jako příležitost a nabídnou třeba svým klientům investice do bitcoinu. Slýchám i hlasy, které bitcoin kladou někam na úroveň drog a nelegální činnosti. Já však bitcoinu věřím.

Dollar-cost averaging Investiční strategie, jejímž účelem je zmírnit dopady výkyvů cen, například u akcií. Investor pravidelně vkládá určitou částku. Když cena aktiva klesá, tak nakupuje levně a když naopak stoupá, tak roste i hodnota jeho portfolia.

Co byste doporučil jednotlivcům, kteří chtějí do bitcoinu investovat bezpečně? Dollar-cost averaging?

Samozřejmě. Tuto možnost momentálně připravujeme, protože je po tom velká poptávka. Službě říkáme pravidelné nákupy, klient si v aplikaci nastaví, kolik chce tímto způsobem pravidelně investovat. Tento typ investice většinou vychází, samozřejmě ne ve sta procentech případů. To však platí obecně o jakémkoli aktivu, nakupovat pravidelně dává smysl.

Na trhu však sílí obavy z rostoucí bubliny. Nemůže se cena bitcoinu propadnout stejně prudce jako v roce 2018?

To je otázka za milion dolarů. Když to vezmeme podle technické analýzy tak ano, nárůst je strmý a většinou po takovém nárůstu přichází strmý pád. Máme však dost klientů, kteří právě na takový propad čekají. Ale tento potenciální propad není tak dramatický jako z 20 tisíc dolarů na tři tisíce (srovnání ceny bitcoinu v prosinci 2017 a prosinci 2018, pozn. red.), nákupní hranice se posunuly, bylo by to možná ze 40 tisíc na 30. Ale to nikdo není schopen odhadnout přesně.

Čím se liší vrchol „bitcoinové horečky“ na konci roku 2017 a nynější situace?

Radikálně jiný typ klientely. Místo malých investorů jsou to lidé zkušenější, informovanější, odvážnější a jednotlivé obchody jsou výrazně vyšší než v roce 2017.

Čím to je, že najednou věří něčemu tak abstraktnímu jako je bitcoin?

Já také nedávno zpochybňoval to, co dělám. Říkal jsem si, že prodávám něco, co v podstatě neexistuje za desítky tisíc dolarů. Jestli to není nesmysl. Ale dospěl jsem k závěru, že je to reakce na to, jaký svět je. Nekryté peníze se prostě natisknou a hodnotu mají pouze proto, že si to říkáme...

Ale to platí i o hodnotě bitcoinu.

Ano, je to o důvěře. Zajímavostí však je, že zatím se do té struktury nedá nijak zasáhnout. Víme, jak se bitcoiny tvoří a kolik jich bude dohromady. Jestli jejich cena stoupne ještě výš, to nevím. Příští hranice, na kterou se všichni těší, je 50 tisíc dolarů. Jestli se to tady nějakou dobu udrží, pak se můžeme dostat i na 100. Anebo se to neudrží a vrátíme se třeba na 20 tisíc. Nicméně zdůrazňuji, že toto jsou pouze spekulace.



Říkáte, že zatím se do struktury bitcoinu zasáhnout nedá. Může se to změnit?

Já si myslím, že ne, ale varovali nás. Bitcoin má v sobě šifrování a objevily se názory, že až přijdou kvantové počítače, tak by jej mohly prolomit. Když Google oznámil, že takový počítač sestavil, cena bitcoinu prudce klesla. Ale to zasahuji do oblasti, které příliš nerozumím, nejsem technik. Ale technologie, co bitcoin ohrozí, určitě v budoucnu vzniknout může.

Je bitcoin ohrožen regulací, například od státních orgánů? Něco podobného totiž naznačila nová americká ministryně financí Janet Yellenová. Je vůbec možné bitcoin zregulovat?

Její vyjádření jsem nezaznamenal, nicméně zakázat se dá všechno. Ale co se týče regulace obecně, pokud chceme sami sebe zničit, obzvlášť v Evropě, tak regulujme ještě víc.