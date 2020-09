Konec superhrubé mzdy vyhlíží většina Čechů, třetina je proti

V průzkumu Medianu se příznivci nižší daně z příjmů rozdělili přesně na poloviny. Osmadvacet procent dotázaných by hlasovalo určitě pro zrušení, stejná část zvolila variantu „spíše ano“. „Vyšší míru souhlasu vyjadřovali nejčastěji obyvatelé menších a středních měst a zaměstnanci,“ konstatuje agentura.

Opatrnější i razantnější odpůrci daňové reformy představovali přesně třetinu z více než tisícovky respondentů. Podle Medianu to byli především vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé větších měst, kteří v posledních parlamentních volbách volili pravicové opoziční strany.

Jedenáct procent oslovených uvedlo, že na zrušení superhrubé mzdy nemá názor.

Zrušením superhrubé mzdy, kdy se při stanovení základu daně k hrubé mzdě připočítává ještě zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, by si většina zaměstnanců polepšila až o několik tisíc korun. Pro vysokopříjmové skupiny by se úspora většinou pohybovala okolo sedmi tisíc korun, a to i přes plánované zavedení 23procentní sazby na mzdy přesahující čtyřnásobek průměru.

Více peněz na výplatních páskách zaměstnanců ale bude znamenat výpadek příjmů státního rozpočtu. Ten ministerstvo financí odhaduje na 74 miliard korun, ovšem pouze za předpokladu, že se státu část peněz vrátí na vyšším výběru DPH.

Kritici vládního plánu také namítají, že prospěje hlavně lidem s vyššími příjmy. Zaměstnanci s nižšími mzdami totiž často dnes kvůli nejrůznějším daňovým slevám žádné daně neplatí, nebo jen velmi nízké.

Jak se změní daň lidem s nadstandardními příjmy Mzda Daň dosud* Daň nová* Úspora* Úspora měsíčně 150 000 340 605 255 394 85 211 7 101 200 000 480 705 393 394 87 311 7 276 250 000 620 805 531 394 89 411 7 451 300 000 760 905 669 394 91 511 7 626 Pozn.: * ročně, se započtením slevy na poplatníka

To ministryně financí Alena Schillerová odmítá. „Lidé, kteří berou mezi 40 a 50 tisíci nejsou typická vysokopříjmová skupina. To jsou často zaměstnanci veřejných služeb, kteří dřou, někde i na směnný provoz, a které jsme teď konečně dostali na nějaké slušné platy,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES.

Zároveň ale přiznává, že pro razantní zásah do struktury daní musí ještě získat politickou podporu. „Uvědomujeme si, že zrušení superhrubé mzdy a zavedení nižší sazby daně z příjmů je velký zásah do rozpočtu, proto jsme ho zatím z ministerstva neposlali dál. Potřebujeme nejprve politicky dojednat v parlamentu podporu rozpočtu na příští rok.“

O kolik si polepšíte?

Spočítejte si, kolik byste ušetřili na dani při zdanění 15 % z hrubé mzdy.

Měsíční hrubá mzda: Uspoříte: 1530 Kč

Poznámka: Kalkulačka slouží k orientačnímu propočtu pro měsíční mzdy do 139 000 korun.