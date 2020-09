Prezident Zeman v pondělí přijal premiéra Babiše. Jednat mají i o rozpočtu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Oba politici se scházejí většinou zhruba jednou měsíčně, před prázdninami spolu hovořili mimo jiné o navýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun.

O rozpočtu by mohli Babiš se Zemanem jednat i tentokrát, hlava státu se totiž staví negativně k záměru koalice zavést v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy sazbu 15 procent u daně z příjmu. Stát by tím podle něj mohl přijít o 70 až 90 miliard korun ročně, což by udělalo díru do rozpočtu.

Babiš se do Lán chystá spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou kvůli rozpočtu i tuto neděli, kdy bude zasedat prezidentův expertní tým. Za Zemanem byl i minulý týden, kdy ho doprovodil vicepremiér Jan Hamáček a společně navrhovali odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Zeman se k jejich iniciativě nevyjádřil, plánuje to až po středeční schůzce s Rafajem.

Hlavním tématem diskusí zůstává vývoj epidemie nemoci covid-19. Prezident už dříve například řekl, že je proti plošné povinnosti nosit roušky. „Nepodléhejte panice, myslím, bylo by dobré, aby roušky byly povinné jen v ohniscích, zatímco všude jinde by měly být roušky dobrovolné,“ uvedl předminulou neděli.

Nedělní přírůstek potvrzených případů koronaviru v Česku byl po pěti dnech nižší než tisíc. Testy potvrdily nákazu u 792 lidí, což je polovina sobotního rekordního počtu. V Česku je nyní 14 438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci, vyplynulo z pondělních ranních údajů.